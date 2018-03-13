Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này

Thời trang 13/03/2018 10:36

Những cách phối đồ công sở mùa hè dưới đây sẽ giúp phụ nữ giới văn phòng thoải mái hơn trong tiết trời oi bức nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch và quý phái.

Mùa hè oi bức khiến phái đẹp lười diện những bộ cánh nhiều chi tiết, rườm rà. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp phụ nữ công sở vô tư mặc đẹp dù tiết trời có oi ả, khô hanh đến đâu. 

Chân váy ngắn

Hãy nói lời tạm biệt với những chiếc quần tây cứng cáp, thay vào đó, phụ nữ công sở nên chăm diện chân váy ngắn vào mùa hè. Thiết kế chân váy này vẫn giữ được vẻ thanh lịch, quý phái nhưng cực kỳ thoải mái trong tiết trời nóng bức.

Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 1
Chân váy ngắn dáng chữ A diện cùng áo sơ mi cách điệu là cách phối đồ mùa hè tuyệt vời cho phụ nữ công sở - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 2
Thiết kế chân váy ngắn đuôi cá sọc caro phối cùng áo sơ mi ngắn tay bèo nhún cực kỳ tuyệt vời đối với phụ nữ công sở - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 3
Phụ nữ công sở nên chọn những bộ đồ có màu sắc tươi sáng vào mùa hè, đây là cách tạo cảm giác thoải mái hiệu quả - Ảnh: Internet

Áo sơ mi voan

Ngoài kiểu dáng, chất liệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định set đồ bạn đang diện có đảm bảo được độ phù hợp với thời tiết hay không. Trong đó, các thiết kế áo may từ vải voan là phù hợp nhất. 

Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 4
Áo sơ mi voan họa tiết hoa lá phối cùng quần tây form rộng hồng pastel là bộ đồ vừa hợp với khí hậu mùa hè vừa hợp mốt - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 5
Ngoài họa tiết, thiết kế áo sơ mi voan đơn sắc cũng là lựa chọn tuyệt vời để phụ nữ công sở diện vào mùa hè - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 6
Để trông điệu đà và nữ tính hơn, bạn có thể phối chân váy ôm công sở với áo sơ mi voan họa tiết - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 7
Áo sơ mi voan cổ chữ V gợi cảm cũng là món đồ mà phái đẹp chốn công sở không nên bỏ qua trong mùa hè này - Ảnh: Internet

Đầm suông đơn giản

Thiết kế đầm suông luôn là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp chốn công sở, đặc biệt là vào mùa hè oi bức. Nhờ kiểu dáng thoải mái, không gò bó mà mẫu đầm này được rất nhiều người ưa chuộng. 

Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 8
Đầm suông đơn sắc phối khăn turban vô cùng phù hợp để phái đẹp diện đến công sở vào mùa hè - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 9
Kiểu đầm suông sọc xanh phối nơ hai bên vai này là lựa chọn đồ công sở mùa hè tuyệt vời cho cô nàng điệu đà - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 10
Trong sáng, thuần khiết và nhã nhặn với thiết kế đầm suông trắng phối ren dưới gấu - Ảnh: Internet
Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này - Ảnh 11
Đầm suông sọc ngang phối họa tiết lạ mắt cực kỳ tuyệt vời để cô nàng cá tính diện đến công sở - Ảnh: Internet

Những cách phối đồ công sở phù hợp với cái nóng oi bức của mùa hè trên giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng, mặc đẹp bất chấp thời tiết.

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