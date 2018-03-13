Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này

Mùa hè oi bức khiến phái đẹp lười diện những bộ cánh nhiều chi tiết, rườm rà. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp phụ nữ công sở vô tư mặc đẹp dù tiết trời có oi ả, khô hanh đến đâu.

Chân váy ngắn

Hãy nói lời tạm biệt với những chiếc quần tây cứng cáp, thay vào đó, phụ nữ công sở nên chăm diện chân váy ngắn vào mùa hè. Thiết kế chân váy này vẫn giữ được vẻ thanh lịch, quý phái nhưng cực kỳ thoải mái trong tiết trời nóng bức.