Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này

Những cách phối đồ công sở mùa hè dưới đây sẽ giúp phụ nữ giới văn phòng thoải mái hơn trong tiết trời oi bức nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch và quý phái.
- Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết
- Để xinh đẹp hết nấc trong ngày 8/3, học ngay cách phối đồ cùng chân váy chữ A dài qua gối này
Mùa hè oi bức khiến phái đẹp lười diện những bộ cánh nhiều chi tiết, rườm rà. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp phụ nữ công sở vô tư mặc đẹp dù tiết trời có oi ả, khô hanh đến đâu.
Chân váy ngắn
Hãy nói lời tạm biệt với những chiếc quần tây cứng cáp, thay vào đó, phụ nữ công sở nên chăm diện chân váy ngắn vào mùa hè. Thiết kế chân váy này vẫn giữ được vẻ thanh lịch, quý phái nhưng cực kỳ thoải mái trong tiết trời nóng bức.
Áo sơ mi voan
Ngoài kiểu dáng, chất liệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định set đồ bạn đang diện có đảm bảo được độ phù hợp với thời tiết hay không. Trong đó, các thiết kế áo may từ vải voan là phù hợp nhất.
Đầm suông đơn giản
Thiết kế đầm suông luôn là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp chốn công sở, đặc biệt là vào mùa hè oi bức. Nhờ kiểu dáng thoải mái, không gò bó mà mẫu đầm này được rất nhiều người ưa chuộng.
Những cách phối đồ công sở phù hợp với cái nóng oi bức của mùa hè trên giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng, mặc đẹp bất chấp thời tiết.