Chung cư Kim Tâm Hải: Chủ đầu tư chiếm dụng không gian chung, bị xử phạt, buộc khắc phục hậu quả

Ngày3-4-2020, Đội Thanh tra cơ động số 3 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã kiểm tra chung cư Kim Tâm Hải - số 27 đường Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, phát hiện chủ đầu tư xây dựng trái phép 385m 2 tại tầng thượng để kinh doanh nhà hàng và phòng tập GYM.

Theo thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt quyết định số 129/QĐ-SXD-PTN ngày 17/8/2009 và quyết định số 26/QĐ-SXD-TĐDA ngày 07/4/2011 của Sở Xây dựng nêu rất rõ sân thượng là phần sở hữu chung.

Ngày 23-4-2020, ông Trần Hùng Anh – Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ký QĐ số 335/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kim Tâm Hải(số 287 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM) do ông Nguyễn Mạnh Hải, chức vụ Tổng giám đốc làm đại diện. Đơn vị này là chủ đầu tư chung cư Kim Tâm Hải. Số tiền xử phạt là 45 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt, Sở Xây dựng TP.HCM còn buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ phần công trình vi phạm trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu không tự giác chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Nhà hàng, cà phê chiếm dụng trên sân thượng xây dựng hoành tráng và hiện vẫn đang hoạt động bình thường

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến nay đã quá thời hạn quy định nhưng các công trình vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ, quán cà phê, nhà hàng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Tỏ ra bức xúc, một cư dân cho biết việc khách bên ngoài liên tục ra vào ăn uống đã làm ảnh hưởng rất lớn đến bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ cũng như sinh hoạt bình thường của cư dân đang sinh sống tại đây.

“Sân thượng là sở hữu chung của cư dân, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý việc Công ty Kim Tâm Hải mở nhà hàng - cà phê. Nhiều năm liền Công ty Kim Tâm Hải chiếm dụng khiến chúng tôi không có chỗ để tập thể dục, trẻ con không có chỗ vui chơi sinh hoạt, các bé chạy xe dưới đường rất nguy hiểm” - bà Nguyễn Thanh Hằng, trưởng ban quản trị chung cư chia sẻ.

Chây ỳ không làm sổ hồng, chiếm dụng phí bảo trì

Gần đây, hàng trăm cư dân của dự án chung cư Kim Tâm Hải đã giăng băng rôn đề nghị chủ đầu tư giao sổ hồng và bàn giao phí bảo trì 2% mà chủ đầu tư đang chiếm dụng.

Cư dân chung cư Kim Tâm Hải giăng băng rôn đòi quyền lợi

Bà Nguyễn Thanh Hằng cho biết: “Sở dĩ mâu thuẫn cao trào, lòng dân dậy sóng như hiện nay là do, ban quản trị đã hàng chục lần gửi công văn đề nghị chủ đầu tư chuyển trả kinh phí bảo trì chung cư theo quy định nhưng vẫn bặt vô âm tín.Thậm chí chúng tôi đã làm đơn tố cáo hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư lên các cơ quan chức năng.Không được bàn giao kinh phí bảo trì nên chung cư này bị xuống cấp nghiêm trọng. Số tiền phí bảo trì chung cư đang bị Công ty CP Kim Tâm Hải cố tình không trả lên tới hơn 3,5 tỷ đồng”.

Gần đây nhất vào ngày 13-12-2019, một phần gạch ốp tường ở tầng 1 phía trong chung cư Blok B bất ngờ rơi xuống ngay gần khu vực thang máy. Rất may không có ai bị thương. Trước đó, tình trạng gạch ốp tường bị bong tróc rơi xuống cũng xảy ra khá thường xuyên khiến cư dân ở đây cảm thấy rất bất an.

Ngoài ra, cư dân tại đây rất bức xúc về việc chủ đầu tư chậm trễ bàn giao sổ hồng. “Khi bàn giao căn hộ cho cư dân, chủ đầu tư hứa hẹn chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ bàn giao sổ hồng cho cư dân nên mọi người đều vui vẻ nhận nhà, dọn đồ về ở. Nhưng dân dài cổ chờ năm này qua năm khác, chủ đầu tư cứ hứa hươu hứa vượn. Đến nay, dù chúng tôi đã vào ở tại chung cư này được gần 7 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng” - một cư dân giãi bày.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc chủ đầu tư chưa làm sổ hồng cho cư dân bởi, dù bàn giao căn hộ cho cư dân dọn vào ở từ năm 2014 nhưng đến năm 2018 chung cư này vẫn chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tại công văn số 3585/UBND-ĐT do ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND Q.12 ký ngày 25-5-2018 nêu rõ: “Công trình chung cư Kim Tâm Hải đã được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng chưa được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Hiện Công ty CP Kim Tâm Hải đang làm hồ sơ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Do đó, UBND Quận 12 chưa giải quyết cấp sổ căn hộ đối với chung cư Kim Tâm Hải”.

Cư dân bức xúc vì 7 năm qua chủ đầu tư chây ỳ không làm sổ hồng, khiến cuộc sống của họ gặp biết bao hệ lụy

Bà Nguyễn Thanh Hằng cho rằng, việc chưa được nghiệm thucông trình mà đã đưa dân vào ở, chủ đầu tư đang coi rẻ tính mạng của hàng trăm cư dân nơi đây. “Theo tôi, phải chăng việc chủ đầu tư cơi nới xây dựng trái phép đã khiến cơ quan chức năng không nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, làm cho quá trình hoàn tất cấp chủ quyền cho cư dân bị kéo dài từ năm 2014 đến nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của cư dân”.

Trong buổi làm việc mới đây nhất ngày 21-5-2020 giữa UBND phường Tân Thới Nhất, ban quản trị chung cư và chủ đầu tư chung cư Kim Tân Hải, ông Nguyễn Mạnh Hải cam kết sẽ chuyển trả phí bảo trì 2% cho ban quản trị sau cuộc họp 1 tuần. Còn về thủ tục làm sổ hồng, ông Hải đề nghị ban quản trị cử người đi cùng chủ đầu tư để ban quản trị nắm rõ các vướng mắc.

Vậy chủ đầu tư có bàn giao phí bảo trì cho ban quản trị như cam kết; Khi nào người dân mới thôi ngóng chờ sổ hồng; Khi nào Công ty CP Kim Tâm Hải mới tháo dỡ phần xây dựng trái phép? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.