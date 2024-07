Trong Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) của mình, nạn nhân đã trình bày chi tiết cách bị cáo đuổi theo và tấn công tình dục, thường là trong lúc say xỉn. Nạn nhân cũng đề cập đến việc bị bị cáo đe dọa để bà im lặng. Trong suốt phiên tòa, nạn nhân liên tục nhắc lại những cáo buộc của mình và báo cáo khám nghiệm y khoa đã cho thấy nạn nhân đã bị tấn công tình dục.

Ngược lại, bên bào chữa cho bị cáo lập luận rằng tuổi của nạn nhân đã bị khai báo sai, sự chậm trễ trong việc nộp Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) không được giải thích, và người hàng xóm gần nhất của nạn nhân, người có thể là nhân chứng quan trọng, đã không được triệu tập để làm chứng. Bên bào chữa cũng chỉ ra rằng quần áo của nạn nhân không bị thu giữ và không có thương tích nào trên người.

Tòa án cũng giải quyết sự chậm trễ trong việc nộp FIR, thừa nhận rằng sự miễn cưỡng của nạn nhân trong việc tố cáo tội phạm là điều dễ hiểu vì mối quan hệ gia đình. Tòa án Tối cao trước đây đã nhấn mạnh rằng sự chậm trễ trong việc báo cáo các vụ hiếp dâm không nhất thiết làm ảnh hưởng đến vụ kiện của bên công tố, đặc biệt là trong những tình huống liên quan đến các thành viên gia đình thân thiết. Tòa án đề cập rằng "nạn nhân quá xấu hổ và không nói với bất kỳ ai về vụ việc, điều này hoàn toàn dễ hiểu trong những trường hợp nói trên".

Tòa án cũng lưu ý đến nhận xét của tòa sơ thẩm rằng “Trong trường hợp này, ngoài nạn nhân là bà của bị cáo, ngay cả mẹ của bị cáo cũng đã lên tiếng tố cáo con trai mình. Do đó, rõ ràng là do biết bà bị cháu trai cưỡng hiếp nhiều lần nên người mẹ đã lấy hết can đảm để cuối cùng đến trình báo cảnh sát”.

Tòa án cấp cao tuyên bố tuyên án bị cáo mức án tù chung thân và phạt 10.000 Rupee cho mỗi tội hiếp dâm, cùng với án tù hai năm và phạt 1.000 Rupee cho tội đe dọa hình sự. Các bản án được thi hành đồng thời.