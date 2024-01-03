Vợ mới cưới bị rạn da ở bụng, lời giải thích của vợ khiến anh chồng bối rối phải hỏi cộng đồng mạng

Thế giới 03/01/2024 13:50

Người phụ nữ mới kết hôn nhưng đã có vết rạn ở bụng, cô kiên quyết phủ nhận mình đã từng sinh con, lời giải thích khiến anh chồng bối rối.

Theo Sohu, mới đây, một người phụ nữ đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc đã kiên quyết phủ nhận mình đã từng sinh con sau khi chồng cô phát hiện trên bụng cô có nhiều vết rạn. Lời giải thích của cô càng khiến người chồng bối rối, anh phải lên mạng nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

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 Người chồng phát hiện trên bụng vợ có nhiều vết rạn nên nghi ngờ trước đây vợ đã từng sinh con

Được biết, người đàn ông họ Cố 26 tuổi quen biết một người phụ nữ 29 tuổi họ Chu qua mai mối. Sau nửa năm yêu nhau, hai người chính thức đăng ký kết hôn. Trước khi kết hôn, Chu từng thề với chồng rằng anh là tình đầu của cô, trước khi yêu Cố, Chu chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Có lẽ vì điều này nên Cố quyết định cưới Chu dù cô lớn tuổi hơn anh.

Sau khi kết hôn, Cố phát hiện trên bụng Chu có nhiều đường ngang dọc. Cố ít nhiều cũng hiểu biết về sinh lý nên nghi ngờ rằng đây không phải lần đầu tiên của Chu. Anh tìm cơ hội hỏi Chu vì sao trên bụng cô lại có nhiều vết rạn như vậy nhưng lời giải thích của vợ lại khiến anh càng bối rối hơn.

Chu nói Cố đừng nghi ngờ mình, những vết trên bụng cô không phải là rạn da. Vết rạn da thường giống như những vết rạn trên vỏ quả dưa hấu, thường rất rộng. Còn những vết rạn trên bụng Chu xuất hiện sau khi cô giảm cân nên vết rạn nhỏ hơn.

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 Vậy nhưng người vợ lại giải thích rằng những vết rạn đó xuất hiện sau khi cô giảm cân

Khi đăng video lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng xứ Trung giúp đỡ, Cố nói: “Tôi hơi bối rối khi nghe những gì Chu giải thích, mong mọi người cho tôi lời khuyên”. Ngay lập tức, “sự nhờ vả” của Cố đã nhận được vô số lời khuyên đến từ cư dân mạng. Nhiều người bình luận: “Chu đang dỗ dành một đứa trẻ, rõ ràng là vết rạn da, tại sao Chu lại phải ngụy biện? Rõ ràng Chu đang muốn lừa dối chồng”. Sự việc này hiện vẫn khiến cư dân mạng xứ Trung bàn luận sôi nổi.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung đăng ký kết hôn

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