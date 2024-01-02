Sự việc một bé gái 11 tuổi bị một nhóm trẻ vị thành niên đánh đập, cưỡng hiếp tại quán karaoke khiến cộng động mạng dậy sóng.

Theo QQ, mới đây Tiểu Hoa – một bé gái 11 tuổi đến từ Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị nhiều người đánh đập, lăng mạ, cưỡng hiếp trong quán karaoke. Được biết, những người tấn công Tiểu Hoa đều đang ở tuổi vị thành niên. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung. Hiện tại, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc này.

Tiểu Hoa đã bị 9 người đánh đập, tấn công trong quán karaoke

Bà Dương mẹ của Tiểu Hoa chia sẻ với truyền thông rằng, ngày 15/12/2023, Tiểu Hoa được một người bạn nữ mới chuyển trường gọi đến một phòng karaoke. Trong phòng karaoke có 5 học sinh nữ và 4 học sinh nam, trong số họ có người vẫn đang là học sinh trong trường, có người đã bỏ học. Sau đó 9 người này đã lột sạch quần áo trên người Tiểu Hoa rồi bắt cô bé quỳ trước mặt họ, tiếp đó những người này đổ rượu lên người Tiểu Hoa, dùng thắt lưng và các đồ vật khác đánh Tiểu Hoa. Đau đớn hơn, một học sinh bỏ học đã cưỡng hiếp Tiểu Hoa trước mặt ngọi người.

Được biết, người cưỡng hiếp Tiểu Hoa đã đủ 14 tuổi, hắn đã từng tấn công tình dục Tiểu Hoa từ tháng 10/2023 nhưng đe dọa không có cô bé nói chuyện này với ai. Nếu không, hắn sẽ giết cả nhà Tiểu Hoa. Bà Dương cho biết thêm, sau khi đánh đập và cưỡng hiếp Tiểu Hoa, những người này đã phát tán video nhạy cảm lên mạng xã hội đồng thời lấy điện thoại của Tiểu Hoa đem bán. Hiện tại, những học sinh này và nghi phạm xâm hại tình dục Tiểu Hoa đã bị cảnh sát theo dõi điều tra.

Một trong số đó đã cưỡng hiếp Tiểu Hoa trước mặt mọi người

Trong khi đó Tiểu Hoa thường xuyên giật mình, lúc khóc lúc cười, phải nhập viện điều trị, cô bé không thể tiếp tục đi học sau khi chịu quá nhiều tổn thương. Vợ chồng bà Dương cũng đang rất suy sụp khi biết những gì con gái mình phải trải qua. Khi được truyền thông đặt câu hỏi, phía cảnh sát địa phương cho biết vụ án đang được điều tra và từ chối tiết lộ thông tin.

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