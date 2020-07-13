Vì sao khi đàn ông cổ đại ‘hành sự’ với vợ lẽ, vợ cả thường đứng bên cạnh theo dõi?

Việc ‘bà cả’ đứng bên cạnh quan sát chồng và vợ lẽ ‘hành sự’ là điều rất bình thường ở thời cổ đại Trung Quốc.

“Năm thê bảy thiếp” là chuyện hết sức bình thường trong thời cổ đại Trung Quốc. Thời đó, trừ những người đàn ông nghèo, những người có chút điều kiện thường sẽ có một “thê” (vợ cả) và một “thiếp” (vợ lẽ). “Thê – thiếp” không tranh giành sự sủng ái của chồng giống như những bộ phim truyền hình chúng ta thường thấy. Trên thực tế, thân phận của “thiếp” trong giai đoạn này chỉ cao hơn người hầu một chút. Bất luận vợ cả nói gì vợ lẽ đều phải nghe, đây chính là áp chế cho thân phận và địa vị, không phải cứ được chồng sủng ái là có thể thay đổi được.

Thân phận người phụ nữ thời cổ đại Trung Quốc vô cùng đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí khi vợ lẽ và chồng “hành sự”, vợ cả đều đứng bên cạnh không đi ra ngoài. Theo Sohu, lý do vợ cả luôn đứng bên cạnh theo dõi là để hướng dẫn vợ lẽ làm thế nào khiến chồng thoải mái nhất. Nếu không làm thỏa mãn người chồng, người vợ lẽ sẽ bị vợ cả bán vào lầu xanh. Chính vì vậy cho dù vợ lẽ có bất mãn nhưng vẫn luôn phải nghe sự quản giáo của vợ cả.

Thực tế vợ cả làm như vậy cũng vì lợi ích cá nhân. Đó là vì họ sợ vợ lẽ sẽ khiến người chồng thần hồn điên đảo, dần dần địa vị của mình sẽ bị giảm xuống. Đặc biệt những “bà cả” chưa thể sinh con luôn lo lắng vợ lẽ sẽ sớm hơn mình một bước. Chỉ cần vợ cả có con, đứa trẻ này mới là người nối dõi gia tộc. Còn những đứa con của vợ lẽ sinh ra, chúng thậm chí không được gọi mẹ ruột là mẹ.

Những người làm vợ lẽ có thể trở thành quà tặng hoặc đem bán bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, những người phụ nữ làm vợ lẽ trong thời cổ đại đều có thể bị đem tặng hoặc bán cho người khác như một món hàng bất cứ lúc nào. Tất cả những điều này chỉ tồn tại trong xã hội phong kiến Trung Quốc thời cổ đại khi thân phận người phụ nữ bị coi thường. Tuy nhiên, khi nhìn lại quá khứ, không ít người xót xa cho những người chấp nhận kiếp vợ lẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-khi-dan-ong-co-dai-hanh-su-voi-vo-le-vo-ca-thuong-dung-ben-canh-theo-doi-368766.html