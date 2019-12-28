Người phụ nữ 40 tuổi được cho là đã ném hai con nhỏ từ tầng 9 rồi nhảy lầu tự tử. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

People đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra hôm 25/12, ở bang Massachusetts (Mỹ). Người mẹ 40 tuổi được cho là đã ném hai con từ tầng 9 xuống đất, sau đó nhảy lầu tự tử.

Công tố viên Rachael Rollins (hạt Suffolk) xác nhận người mẹ gây ra vụ việc là Erin Pascal. Cảnh sát nhận định Erin Pascal đã đẩy hoặc ném hai người con 4 tuổi và 16 tháng tuổi của mình từ tầng 9 tòa nhà Renaissance Park Garage (thành phố Boston, bang Massachusetts). Sau khi gây án, bà mẹ 40 tuổi nhảy lầu tự tử.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: People

Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng này. Nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

"Vụ án vẫn đang được điều tra nhưng với những chứng cứ có được cho thấy đây rất có thể là một vụ giết người rồi tự sát", ông Rollins nói.

Chồng của Erin Pascal cho biết trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Sau khi Erin ôm hai con bỏ nhà đi, chồng cô đã gọi điện báo cảnh sát. Không lâu sau thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Trong xe hơi của người phụ nữ, cảnh sát thu giữ được một chiếc điện thoại di động. Nhật ký cuộc gọi cho thấy Erin đã gọi điện cho 911 chỉ ít phút trước khi vụ việc xảy ra.

Nhà chức trách cho rằng Erin Pascal có thể bị bệnh rối loạn tâm thần.

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