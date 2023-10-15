Giám đốc Văn phòng Giáo dục xác nhận ít nhất 6 học sinh thiệt mạng và 44 học sinh khác bị thương ở các mức độ khác nhau.

Theo thông tin từ báo Quốc tế, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 13/10 khi một chiếc xe buýt chở học sinh trung học bị lật ở thị trấn Hawzen, khu vực phía Đông của vùng Tigray. Ông Kiros Guesh, Giám đốc Văn phòng Giáo dục tại Cơ quan quản lý lâm thời khu vực Tigray xác nhận ít nhất 6 học sinh thiệt mạng và 44 học sinh khác bị thương ở các mức độ khác nhau.

Ảnh minh họa: Tiền Phong

Ông Kiros Guesh cũng cho biết, cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người này.

Trước đó, ngày 6/10 xảy ra một vụ tai nạn xe buýt chở hàng chục người di cư tại một bang miền Nam của Mexico, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Dẫn tin từ TTXVN, mặc dù Ethiopia có tỷ lệ sở hữu ô tô bình quân đầu người thấp nhất thế giới nhưng tai nạn giao thông chết người vẫn xảy ra khá phổ biến, nguyên nhân thường là do đường xấu, lái xe ẩu, hệ thống cấp giấy phép lái xe còn nhiều thiếu sót và việc thực thi các quy tắc an toàn lỏng lẻo./.

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