Thương tâm: Bố chở hai con đến trước mộ ông nội rồi sát hại, sau đó cũng cố gắng kết liễu đời mình

Thế giới 31/08/2023 10:37

Nghi can là người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã ly hôn với vợ cách đây vài năm và một mình nuôi 2 con, gần đây kinh tế khó khăn.

Đài MBN đưa tin, ngày 29/8, sở cảnh sát trung tâm Gimhae thông báo đã bắt giữ khẩn cấp ông A. (ngoài 50 tuổi) với tội danh sát hại con gái (17t) và con trai (16t) của ông trên ngọn đồi ở Najeon-ri, Saengnim-myeon, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc vào ngày 28/8.

Ông A. bị buộc tội đưa các con lên chiếc xe tải nặng 1 tấn từ Sancheong-gun, Kyungsangnam-do, nơi ông sống và di chuyển đến Gimhae để sát hại hai đứa trẻ. 

Theo cảnh sát, tung tích của ông A. và các con được phát hiện khi nhà trường trình báo cảnh sát về việc “hai đứa trẻ không đi học” vì lo ngại mất tích. Nhà trường cho biết ông A. đã nộp đơn xin nghỉ cho hai con vào khoảng tuần trước với lý do “đi dã ngoại từ thứ Tư đến thứ Sáu”. Tuy nhiên, vào thứ Hai đầu tuần, không thấy hai học sinh đến trường và cũng không thể liên lạc được với phụ huynh - ông A. nên nhà trường báo cảnh sát.

Thương tâm: Bố chở hai con đến trước mộ ông nội rồi sát hại, sau đó cũng cố gắng kết liễu đời mình - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: MBN

Cảnh sát nhận được trình báo xác nhận ông A. đã di chuyển đến một ngọn đồi ở Saengnim-myeon, Gimhae thông qua việc theo dõi vị trí tín hiệu điện thoại di động của ông A..

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện con gái và con trai của ông đã chết bên trong xe. Ông A. cũng được phát hiện đã tự "sát hại" bản thân nhưng không chết và được đưa đến điều trị tại bệnh viện gần đó. Hiện ông A. đang bị giam tại một cơ sở giam giữ của cảnh sát.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, ông A. đã đi du lịch Busan và Namhae cùng các con từ tuần trước. Sau đó, di chuyển đến ngọn đồi ở Najeon-ri, Saengnim-myeon Gimhae - nơi mộ của bố ông A. được an táng tại đây.

Ông A. cho hai con uống nước có thuốc ngủ và bật bình gas LP trên xe. Hiện tại, nguyên nhân cái chết của hai anh em được cho là do ngạt thở. Cảnh sát chưa thể xác định chính xác động cơ gây án vì ông A. vẫn từ chối điều tra của cảnh sát. Hiện cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ người bố với tội danh "giết người" người đồng thời khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Được biết, ông A. đã ly hôn với vợ cách đây vài năm và một mình nuôi 2 con, gần đây kinh tế khó khăn.

 

 

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