Thủ phạm hiếp dâm tạt axit vào con gái của nạn nhân rồi tự sát, gây án khi được tại ngoại để tham dự lễ cưới

Thế giới 08/12/2023 10:01

Lúc đầu, thủ phạm đe dọa cô gái 17 tuổi để buộc mẹ cô rút đơn khởi kiện anh tội hiếp dâm. Khi cô gái từ chối, thủ phạm đổ luôn axit vào người cô gái rồi tự tử.

Theo tờ India Today, cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra ở New Delhi, Ấn Độ. Một bị cáo trong vụ án hiếp dâm được cho tại ngoại, đã tạt axit vào con gái của người phụ nữ khiếu nại mình trước khi tự tử. 

Sáng thứ Năm, bị cáo Prem Singh (54 tuổi) đã đến nhà nạn nhân và đe dọa cô con gái của nạn nhân thuyết phục mẹ rút đơn kiện tố cáo anh tội hiếp dâm. Khi cô gái từ chối, bị cáo đã đổ axit vào cô gái 17 tuổi, sau đó cũng uống một ít axit để tự tử. 

Những người hàng xóm có mặt gần nhà cô gái ngay lập tức đưa cả hai đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Bị cáo Prem Singh đã tử vong trong quá trình điều trị. Cô gái bị thương nhẹ và đã được xuất viện sau đó.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Cô gái bị thương nói với cảnh sát rằng mẹ cô đã đăng ký vụ án hiếp dâm đối với Prem Singh và bị cáo được tại ngoại để tham dự lễ cưới tại nhà mình”.

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