Phát hiện con gái 17 tuổi bị chảy máu vùng kín, người mẹ đưa đi kiểm tra thì phát hiện con có bầu.
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Khi con gái đến tuổi dậy thì, những người làm cha mẹ đều không khỏi lo lắng vì sợ con phạm phải sai lầm dẫn đến hậu quả đáng buồn như cô gái 17 tuổi trong câu chuyện dưới đây.
Theo đó, mẹ của Erica Gomez (17 tuổi) sống cùng gia đình tại khu vực Đông Montana, thành phố El Paso, Texas (Mỹ) tình cờ phát hiện con gái bị chảy máu vùng kín. Ngay sau đó, bà vội đưa con đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận Erica bị sảy thai. Lúc này, người mẹ mới bàng hoàng phát hiện con có bầu và đã tự sinh con.
Theo lời kể của Erica, cô đã lỡ mang thai với một người đàn ông nhưng giấu cả gia đình và nhà trường. Đến ngày 9/2/2018, nữ sinh này đã hạ sinh một em bé ngay trong phòng tắm gia đình. Sau đó, thiếu nữ 17 tuổi đã tự cắt dây rốn, dùng dao đâm nhiều nhát cơ thể đứa trẻ rồi bọc thi thể vào một chiếc áo choàng tắm, đem bỏ tại nhà kho của hàng xóm. Erica cho biết sau khi vứt con, cô trở về nhà ngủ thiếp đi và không dám nói với ai vì sợ hãi.
Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 10/2, một cậu bé 13 tuổi vô tình phát hiện thi thể một em bé sơ sinh bị vứt trong nhà kho của nhà mình nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đây chính là đứa trẻ bị Erica sát hại và vứt bỏ.
Kết quả khám nghiệm cho thấy đứa trẻ bị tổng cộng 9 vết đâm. Sau đó, Erica đã bị cảnh sát bắt giữ. Đối tượng đã bị giam tại nhà tù Hạt El Paso với cáo buộc giết người.