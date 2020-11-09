Sau khi đọc được tin nhắn vợ chat sex với bạn, người chồng đã trút “mưa dao” lên người vợ mặc nạn nhân van xin.

Truyền thông Australia đưa tin, Shahab Ahmed (35 tuổi) từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc với vợ là Khondkar Fariha Elahi (29 tuổi). Sau một thời gian dài sống chung, người chồng nghi vợ ngoại tình với bạn. Vào ngày 18/2/2017, Shahab kéo Elahi vào phòng ngủ, giật điện thoại để xem tin nhắn và phát hiện vợ chat sex với bạn. Khi nhìn thấy tin nhắn giữa vợ và người bạn có tên là Omar Khan, Shahab Ahmed nổi cơn cuồng ghen và dùng dao đâm vợ liên tiếp.

Lúc này, nạn nhân liên tục gào thét van xin “hãy tha thứ cho em, hãy tha thứ cho em”. Dù vậy, người chồng vẫn tàn nhẫn xuống tay giết chết vợ trong căn nhà mà hai người đã từng sống hạnh phúc.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nạn nhân bị đâm 14 nhát, gãy 2 cái răng. Sau khi gây án, đối tượng đã gọi đến đường dây khẩn cấp ở Australia thừa nhận “tôi đã giết vợ”. Ngay sau đó, nghi phạm đã bị bắt giữ.

Phát hiện vợ chat sex với bạn, người đàn ông ra tay sát hại nạn nhân - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Ahmed khai sau khi đâm vợ, anh ta để nạn nhân nằm trên giường rồi hút thuốc 10 phút liền. Sau đó, anh ta lên Facebook viết status “The end” (kết thúc) và lấy ảnh 2 người đang cười để làm ảnh đại diện.

Được biết, Shahab Ahmed là người gốc Bangladesh. Hai vợ chồng sinh sống tại Australia. Khi xuất hiện trong phiên tòa, đối tượng không thừa nhận giết người mà nói rằng mình bị mắc một dạng bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, lời khai này đã bị thẩm phán bác bỏ.

Thẩm phán còn cho biết thêm, vợ của bị cáo từng muốn ly hôn. Bị cáo cũng thừa nhận không gọi xe cấp cứu vì nghĩ vợ đã chết cho đến khi cảnh sát tìm đến. Gã cũng khai rằng không nhớ rõ bản thân đã đâm vợ bao nhiêu nhát.

Sau khi kết thúc phiên tòa, bị cáo Shahab Ahmed bị tuyên 27 năm tù và phải thụ án 20 năm 3 tháng mới được ân xá.

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