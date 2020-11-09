Mặc dù đang trong lớp học đông người nhưng cặp đôi sinh viên vẫn thản nhiên âu yếm, ôm hôn phản cảm khiến nhiều người bức xúc.

Trước nay, việc các cặp đôi thân mật nơi công cộng luôn bị mọi người lên án gay gắt. Dù đã có nhiều tấm gương xấu bị chỉ trích nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm. Mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh cặp đôi thản nhiên âu yếm, ôm hôn phản cảm trong lớp học.

Theo nội dung hình ảnh đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, cặp đôi sinh viên này đang ngồi ở dãy bàn đầu, trong lớp có khá đông bạn học khác.

Sau một hồi trò chuyện, cười đùa, cặp đôi thoải mái âu yếm, ôm hôn nhau như chốn không người, mặc kệ hàng chục cặp mắt ái ngại xung quanh.

Cặp đôi thân mật, ôm hôn phản cảm trong lớp học bị mọi người chỉ trích không ngừng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành động thiếu ý thức của cặp đôi này bởi lớp học không phải là nơi thể hiện tình cảm riêng tư.

“Không hiểu sao có thể làm vậy trong lớp học, hàng chục người nhìn vậy mà còn hôn được cũng hay. Nhìn khó chịu dễ sợ”, L.K bình luận.

“Lớp học chứ có phải nhà nghỉ đâu mà thoải mái dữ vậy trời. Biết bao nhiêu cặp đôi bị ‘ném đá’ rồi mà vẫn không rút được kinh nghiệm”, một cư dân mạng bức xúc.

"Sợ người ta không biết mình là người yêu hay gì? Nếu thích thì vào nhà nghỉ, vừa kín đáo vừa riêng tư khỏi bị ai soi mói", H.K phẫn nộ.

Hiện tại, mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng hình ảnh trên vẫn đang được cộng đồng mạng bình luận, chia sẻ không ngừng.

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