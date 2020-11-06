Thấy bố cưng nựng chị gái sinh đôi, bé trai bày vẻ mặt 'chán chẳng buồn nói' khiến dân tình cười đau ruột

Biểu cảm 'tổn thương sâu sắc' của bé trai khi thấy bố cưng nựng chị gái sinh đôi khiến dân tình được phen cười đau ruột.
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Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng có quan điểm nuôi dạy con hoàn toàn khác so với tư tưởng trọng nam khinh nữ trong quá khứ. Họ cho rằng cần nghiêm khắc với con trai để tôi luyện ý chí phấn đấu, không ngại khó ngại khổ. Ngược lại con gái vốn yếu đuối, nhõng nhẽo thì cần được nâng niu, chiều chuộng hơn một chút.
Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ khoảnh khắc hài hước của cặp sinh đôi nhà mình lên mạng xã hội và nhận được đông đảo sự quan tâm của mọi người.
Lúc biết mình mang thai một cặp long phụng, vợ chồng chị Wang vỡ òa trong hạnh phúc. Sau khi hai đứa trẻ chào đời, chồng chị Wang có vẻ yêu chiều con gái hơn. Anh thường xuyên ôm ấp, cưng nựng cô công chúa nhỏ.
Hôm đó, bé trai thấy bố đang chơi đùa với chị gái sinh đôi của mình thì bày ra vẻ mặt sửng sốt xen lẫn chán chường. Biểu cảm bá đạo của đứa trẻ khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Bên cạnh đó, hầu hết dân mạng đều cho rằng ông bố nên đối xử với các con công bằng để tránh tổn thương bé trai.
"Trọng nam khinh nữ hay thiên vị con gái hơn con trai đều không tốt chút nào"; "Nhìn mặt rõ tội nghiệp luôn á"; "Con là con nuôi của bố thôi phải không"; "Biết là đùa vui thôi nhưng không nên như vậy chút nào"; "Haha thương thế, thôi mẹ thương em bù lại nha"..., dân mạng bình luận.