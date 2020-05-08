Tắt nhầm filter khi đang livestream, hot girl lộ nhan sắc thật khiến fan khóc thét: 'Toang thật rồi!'

Thế giới 08/05/2020 12:24

Đông đảo người hâm mộ đã bỏ theo dõi khi nàng hot girl lộ nhan sắc thật. đồng thời tỏ ra thất vọng và cho rằng mình bị lừa bấy lâu nay. 

Câu nói "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" dường như đã trở nên lỗi thời". Với sự phát triển của công nghệ chỉnh ảnh ngày nay thì phải sửa thành "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết hư cấu mà thôi". Chỉ cần vài lớp filter (hiệu ứng làm đẹp) là mắt một mí cũng trở nên to tròn, mũi tẹt cũng thành cao, mặt vuông cũng biến thành V-line thời thượng ngay tắp lự.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh một hot girl lộ nhan sắc thật khiến dân mạng ngã ngửa. Tuyết Di (đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc) rất nổi tiếng trong cộng đồng những người mê Tik Tok.

Cô nàng sở hữu nét đẹp rất cá tính, bụi bặm. Sống mũi cao, mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng như quả cherry khiến bất cứ ai cũng phải ấn tượng.

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Tuyết Di được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp cá tính - Ảnh: Weibo

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Trong mắt fan, Tuyết Di vốn đẹp thế này - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, trong một lần livestream gần đây, Tuyết Di vô tình tắt nhầm filter làm đẹp khiến hàng ngàn người vỡ mộng với nhan sắc thật của cô nàng.

Khi có hiệu ứng làm đẹp, Tuyết Di trông khá mập mạp, gương mặt to nhưng mắt lại nhỏ, sống mũi không cao lại thêm mái tóc có phần bù xù khiến hình tượng "nữ thần cá tính" trước đó hoàn toàn biến mất. 

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Nhưng thực tế đây mới là cô nàng - Ảnh: Weibo

Sau sự cố, rất đông người hâm mộ đã quyết định bỏ theo dõi nàng hot girl, đồng thời tỏ ra thất vọng và cho rằng mình bị lừa bấy lâu nay. 

"Mập cũng có nét đẹp riêng, có nhất định phải photoshop mình thành người khác hoàn toàn thế không?"; "Giờ không tin được cô nào trên mạng hết"; "Toang thật rồi!"; "Photoshop nợ đàn ông một lời xin lỗi"; "Riết rồi không biết phải tin vào điều gì nữa"...

Hot girl chuyên bán thực phẩm giảm cân lộ nhan sắc thật khiến dân mạng câm nín

Hot girl chuyên bán thực phẩm giảm cân lộ nhan sắc thật khiến dân mạng câm nín

Cộng đồng mạng cạn lời khi nàng hot girl lộ nhan sắc thật. Hóa ra cô gái sở hữu thân hình đẫy đà và cục mịch hơn rất nhiều so với trên ảnh.

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