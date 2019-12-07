Sau khi sinh con được 3 ngày, sản phụ bất ngờ quay lại bệnh viện nói rằng muốn tới thăm một người thân nhưng thật ra là muốn bắt cóc trẻ em.

Dailymail đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Vùng Taraz, phía nam tỉnh Jambyl của Kazakhstan. Cô Asel Zhapanova (22 tuổi) đã sinh đứa con thứ 3 ở đây. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau, Asel bất ngờ quay lại bệnh viện, nói rằng muốn thăm một người thân nên được nhân viên bệnh viện cho vào trong.

Sản phụ này đã lẻn vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và bắt cóc một em bé. Asel bỏ em bé vào chiếc túi thể thao khá lớn rồi lẻn đi bằng lối dịch vụ của bệnh viện mà không bị bất cứ ai phát hiện ra.

Sản phụ quay lại bệnh viện để bắt cóc trẻ em - Ảnh: Dailymail

Tại thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của em bé đang mua đồ trong căng tin bệnh viện, một người thân khác thì mải nghe điện thoại nên không để ý. Sau khi phát hiện em bé biến mất, người này lập tức hô hoán và báo cho nhân viên của bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát địa phương lập tức kiểm tra camera an ninh trong bệnh viện và phát hiện hành tung khả nghi của Asel.

Khoảng 2 tiếng sau, Asel và đứa trẻ được phát hiện trong trong một căn phòng của khách sạn Astana, nằm gần ngay bệnh viện. Cô ta định bán đứa trẻ với giá 800.000 tenges (tiền Kazakhstan, tương đương hơn 48 triệu đồng). May mắn là cảnh sát đã phát hiện kịp thời và bắt giữ cả người phụ nữ lẫn những kẻ mua. Tình trạng của em bé vẫn ổn định, không gặp nguy hiểm gì và đã được trao trả cho gia đình.

Asel bị kết án 7 năm tù - Ảnh: Dailymail

Tại tòa án, thẩm phán cho rằng tội danh bắt cóc trẻ em của Asel Zhapanova đã được xác thực bằng lời khai của nhân chứng và hình ảnh của camera trong bệnh viện.

Cuối cùng, Asel Zhapanova đã bị tuyên án 7 năm tù giam vì tội bắt cóc và buôn bán trẻ em.

Góc hài hước: Chỉ cần bố mẹ vui, con chịu khổ một chút cũng không sao Cộng đồng mạng đang lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại buổi ngoại khóa giữa phụ huynh và học sinh của một trường học ở Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-ngay-sinh-con-san-phu-quay-lai-benh-vien-thuc-hien-toi-ac-kho-tha-thu-345886.html