Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra sau khi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Mới đây, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra ở Ấn Độ khiến một cặp vợ chồng tử vong.

Theo đó, vào chiều ngày 31/1, Gaurav Sharma (30 tuổi) đã dùng vũ khí sắc bén cắt cổ người vợ tên Laxmi sau đó dùng gạch đập đầu nạn nhân đồng thời đánh cả con trai đang ở bên cạnh. Sau đó, anh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, hàng xóm đã nhanh chóng thông báo cho bảo vệ, người sau đó phát hiện căn nhà bị khóa và gọi cảnh sát.

Đội cảnh sát đến hiện trường đã phá cửa và tìm thấy thi thể của người phụ nữ và đứa trẻ bị thương đang khóc lóc gần đó.

Cảnh sát cho biết điện thoại di động của người phụ nữ đã được tìm thấy trong bồn cầu. Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “Tất cả các bằng chứng gián tiếp cho thấy Gaurav Sharma đã tự tử sau khi giết vợ mình là Laxmi”.

Đoạn clip do camera ghi lại cảnh người đàn ông tự sát. Ảnh: India Times

Ông cho biết thi thể của người phụ nữ đã được bàn giao cho người thân sau khi khám nghiệm tử thi.

Còn về phía đứa trẻ thì đã được đưa đến một bệnh viện gần đó và đã được giao cho người nhà của người phụ nữ.

Theo cảnh sát, hai người đã thiệt mạng đều đến từ bang Uttar Pradesh và họ đã có một cuộc hôn nhân sắp đặt cách đây 3 năm.

Họ cho biết Sharma làm việc cho một công ty tư nhân nhưng hiện đang thất nghiệp và đã chuyển đến căn hộ hiện tại khoảng sáu tháng trước.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn và cảnh sát đang truy lùng đối tượng. Điện thoại của anh ta được phát hiện không còn hoạt động.

Tuy nhiên cảnh sát đã có động thái khi họ nhận được thông tin vào tối cùng ngày rằng một người được cho là đã tự tử sau khi nhảy từ ga tàu điện ngầm.

Cảnh sát cho biết một đội điều tra đã đến hiện trường và xác nhận rằng đó là Gaurav Sharma. Về nguyên nhân thì cảnh sát ban đầu cho rằng là do hai người đã cãi nhau trước khi xảy ra án mạng.

Thử thách tìm khuôn mặt ẩn giấu trong 3 giây: Nếu làm được bạn có chỉ số IQ cao và đôi mắt quan sát tinh tường Để tìm ra đáp án, bạn cần quan sát thật kỹ những gì hiện lên trong bức ảnh và dùng trí óc của mình phán đoán mục tiêu mà chúng ta hướng tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-hai-vo-roi-nhot-con-trai-2-tuoi-ben-canh-thi-the-ay-mau-nguoi-an-ong-chay-toi-ga-tau-ien-ngam-e-tu-sat-641708.html