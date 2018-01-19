Phẫn nộ: Mẹ trói con sau xe máy kéo lê trên đường suốt 3 ngày

Thế giới 19/01/2018 17:42

Mặc đứa con trai gào khóc van xin, người mẹ vẫn tiếp tục dùng xe máy kéo lê đứa con tội nghiệp trên đường.

Chứng kiến sự việc, một người đi đường đã cố gắng ngăn chặn nhưng người mẹ vẫn không dừng lại. Không chỉ vậy, bà ta còn tiết lộ mình đã làm việc này nhiều lần.

Theo Daily Mail, sự việc trên xảy ra ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Nguyên nhân khiến đứa trẻ bị mẹ trừng phạt là do quá nghịch ngợm.

Trong đoạn clip được người đi đường quay lại, có thể thấy đứa bé bị một người phụ nữ dùng dây xích cột hai tay vào phía sau xe máy. Khi được hỏi, người phụ nữ tự nhận là mẹ đứa bé. Để trừng trị tính nghịch ngợm của con, suốt ba ngày qua bà ta đều cột con vào xe rồi lái đi.

Phẫn nộ: Mẹ trói con sau xe máy kéo lê trên đường suốt 3 ngày - Ảnh 1
Hình ảnh đứa bé bị người mẹ cột tay vào phía sau xe máy kéo lê trên đường khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Daily Mail

Trong lúc người mẹ nói chuyện với người đi đường thì đứa bé khóc rất to và van xin được tha thứ. Tuy nhiên người mẹ vẫn không mảy may động lòng.

Sau khi vụ việc được các cơ quan truyền thông chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng kịch liệt chỉ trích hành vi tàn bạo của người mẹ này:

“Việc này thật sự quá tàn nhẫn. Chính quyền địa phương nên vào cuộc để trừng trị bà ta”,  M.C bức xúc.

“Điều này có thể khiến tâm lý bé bị ảnh hưởng khi lớn lên, vì vậy đứa trẻ cần phải được cách ly khỏi người mẹ”, C.D đề nghị.

"Người muốn sinh con chẳng được, kẻ lại nhẫn tâm hành hạ con mình như thế này, ông trời thật bất công. Không biết người này là mẹ ruột hay dì ghẻ của đứa trẻ nữa", N.N hoài nghi.

"Kéo lê đứa trẻ trên đường suốt ba ngày, bà ta có còn là con người hay không? Người lớn chưa chắc chịu đựng được nói chi đến đứa bé như thế. Muốn dạy con thì nên tìm phương pháp văn minh hơn, bạo lực không phải cách tốt nhất. Nó chỉ khiến đứa trẻ ngày càng nghịch ngợm hơn mà thôi", C.H phẫn nộ.

Sợ bị bố mẹ đánh, bé trai mình trần ngủ suốt đêm ngoài trời lạnh -2 độ C

Sợ bị bố mẹ đánh, bé trai mình trần ngủ suốt đêm ngoài trời lạnh -2 độ C

Nhiều người dân đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy một bé trai mình trần, người đầy vết thương, nằm co ro trên thùng một chiếc xe ba bánh dưới cái lạnh thấu xương.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực gia đình mẹ kéo lê con trên đường mẹ bạo hành con

TIN MỚI NHẤT

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 43 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 44 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích