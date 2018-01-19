Mặc đứa con trai gào khóc van xin, người mẹ vẫn tiếp tục dùng xe máy kéo lê đứa con tội nghiệp trên đường.

Chứng kiến sự việc, một người đi đường đã cố gắng ngăn chặn nhưng người mẹ vẫn không dừng lại. Không chỉ vậy, bà ta còn tiết lộ mình đã làm việc này nhiều lần.

Theo Daily Mail, sự việc trên xảy ra ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Nguyên nhân khiến đứa trẻ bị mẹ trừng phạt là do quá nghịch ngợm.

Trong đoạn clip được người đi đường quay lại, có thể thấy đứa bé bị một người phụ nữ dùng dây xích cột hai tay vào phía sau xe máy. Khi được hỏi, người phụ nữ tự nhận là mẹ đứa bé. Để trừng trị tính nghịch ngợm của con, suốt ba ngày qua bà ta đều cột con vào xe rồi lái đi.

Hình ảnh đứa bé bị người mẹ cột tay vào phía sau xe máy kéo lê trên đường khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Daily Mail

Trong lúc người mẹ nói chuyện với người đi đường thì đứa bé khóc rất to và van xin được tha thứ. Tuy nhiên người mẹ vẫn không mảy may động lòng.

Sau khi vụ việc được các cơ quan truyền thông chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng kịch liệt chỉ trích hành vi tàn bạo của người mẹ này:

“Việc này thật sự quá tàn nhẫn. Chính quyền địa phương nên vào cuộc để trừng trị bà ta”, M.C bức xúc.

“Điều này có thể khiến tâm lý bé bị ảnh hưởng khi lớn lên, vì vậy đứa trẻ cần phải được cách ly khỏi người mẹ”, C.D đề nghị.

"Người muốn sinh con chẳng được, kẻ lại nhẫn tâm hành hạ con mình như thế này, ông trời thật bất công. Không biết người này là mẹ ruột hay dì ghẻ của đứa trẻ nữa", N.N hoài nghi.

"Kéo lê đứa trẻ trên đường suốt ba ngày, bà ta có còn là con người hay không? Người lớn chưa chắc chịu đựng được nói chi đến đứa bé như thế. Muốn dạy con thì nên tìm phương pháp văn minh hơn, bạo lực không phải cách tốt nhất. Nó chỉ khiến đứa trẻ ngày càng nghịch ngợm hơn mà thôi", C.H phẫn nộ.

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