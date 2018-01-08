Vì con gái quá nghiện điện thoại khiến việc học hành sa sút, vợ chồng anh M. (Hà Nội) đã phải đánh thuốc mê đưa con gái vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Đó là trường hợp của em N.T.L (sinh năm 2000, Hà Nội). Được biết trước đây L. là một học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thế nhưng kể từ tháng 9 năm ngoái, học lực của L. liên tục sa sút, có dấu hiệu trầm cảm. Theo chia sẻ của anh N.T.M (cha ruột của L.), kể từ ngày 20/11/2017, vợ chồng anh phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường. Hôm đó bạn bè có rủ em đến nhà giáo viên thì L. không đi. Ban đầu, vợ chồng anh tưởng con bận học nhưng sau đó chỉ thấy L. liên tục ôm điện thoại.

Bé L. trở nên trầm cảm vì sử dụng điện thoại, Facebook quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Kể từ đó, anh M. mới lưu ý hơn các hành động của con gái. Anh phát hiện bé ngày càng sống thu mình, ít giao tiếp không chỉ với bạn bè mà cả những người thân trong gia đình. Đỉnh điểm vào giữa tháng 12, anh M. đột nhiên đi làm về giữa buổi thì thấy con gái ở nhà gọi điện cho cô giáo xin nghỉ học thì mới biết con gái mình hay trốn học ở nhà chơi điện thoại. Nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng cô bé vẫn không nghe lời. Để cải thiện tình trạng này, vợ chồng anh đã nghĩ ra phương pháp cắt internet trong nhà. Kể từ khi không có internet, bé L. mới có những biểu hiện bất thường đến mức vợ chồng anh cũng không ngờ tới.

Anh M. kể: “Cắt mạng xong, con gái tôi tỏ ra cáu gắt, thậm chí đập phá đồ đạc trong nhà, chửi bới thậm chí có hành động chống trả. Quá lo lắng tôi mời bác sĩ tâm lý đến gia đình nhưng con gái vẫn khăng khăng nói mình không mắc bệnh. Dùng mọi cách không có hiệu quả, cuối cùng tôi đành phải đánh thuốc mê, sau đó chuyển cháu xuống Bệnh viện Tâm thần Trung ương”. Tiến sĩ Tô Thanh Phương, Trưởng khoa Cấp tính nữ, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết hiện nay tình trang giới trẻ nghiện điện thoại, Facebook dẫn đến trầm cảm phải nhập viện như L. ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, khi nhập viện hầu như các em đều không hợp tác với bác sĩ nên việc điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn. Ngày nay, điện thoại, máy tính bảng và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, nhất là với thanh thiếu niên. Không chỉ giúp con người cập nhật tin tức, kiến thức, xu thế trên toàn thế giới một cách nhanh chóng mà chúng còn giúp bạn kết nối gia đình, bạn bè, cộng đồng. Ngoài giải trí, các trang mạng xã hội còn mang đến cơ hội làm giàu cho nhiều bạn trẻ. Thế nhưng nếu không biết cách kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội, bạn có thể bị nghiện, gặp nguy cơ trầm cảm, mất thăng bằng về cảm xúc. Đặc biệt là các học sinh, nếu nghiện mạng xã hội sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Do vậy, các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý con sử dụng điện thoại đúng cách.

Vụ nam thanh niên rơi từ tầng 29 chung cư xuống đất tử vong: Nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm Bước đầu, cơ quan công an đã xác định danh tính nam thanh niên rơi từ tầng 29 chung cư xuống đất tử vong, theo người nhà thì nạn nhân có biểu hiện trầm cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-cha-me-danh-thuoc-me-dua-con-gai-vao-benh-vien-tam-than-vi-nguyen-nhan-khong-ai-ngo-toi-265886.html