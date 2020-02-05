Phải cách ly sau khi trở về từ vùng dịch corona, cô dâu chú rể tổ chức đám cưới theo cách 'có 1-0-2'

Dù phải cách ly do virus corona nhưng đám cưới vẫn được tiến hành. Cách cặp đôi tổ chức đám cưới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
- Việt Nam ghi nhận ca nhiễm virus Corona thứ 10: Là người nhà của nữ công nhân trở về từ Vũ Hán
- Tung tin 6 người nhiễm virus Corona để câu like bán hàng, người phụ nữ ở Bình Thuận bị phạt 10 triệu đồng
Nhiều ngày qua, dịch virus corona bùng phát khiến sinh hoạt thường nhật của nhiều người dân không khỏi đảo lộn. Để phòng chống dịch, không ít người phải tự cách ly sau khi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với bệnh nhân.
Mới đây, trang Shin Min Daily News đưa tin một cặp đôi người Singapore sau khi đi du lịch Trung Quốc về đã phải tự cách ly tại nhà. Được biết, cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 2/2 nhưng kế hoạch đã bị thay đổi vì dịch bệnh. Vì không thể đàm phán với nhà hàng để lùi ngày, cặp đôi đã tổ chức đám cưới theo cách vô cùng đặc biệt.
Để bảo đảm an toàn cho khách đến dự, đám cưới vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, cô dâu chú rể không xuất hiện mà livestream đám cưới từ nhà. Được biết không chỉ 2 nhân vật chính mà ngay cả bố mẹ chú rể cũng vắng mặt. Rất may các quan khách đều thông cảm cho cặp đôi vì tình huống bất khả kháng này.
Dù không có mặt nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn khui rượu sâm panh để ăn mừng. Khách khứa cũng lên sân khấu để tặng bánh mì nướng cho cô dâu, chú rể. Cũng theo nguồn tin trên, cả hai đã đặt 19 bàn tiệc nhưng khách chỉ đến đủ 11 bàn.
Đám cưới độc đáo này đã nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Nhiều người hết lời khen ngợi cách làm thông minh của cặp đôi và hy vọng đôi vợ chồng trẻ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.