Động đất xảy ra, nữ phát thanh viên làm ra hành động này ngay trên sóng truyền hình khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi

Thế giới 02/01/2024 15:48

Một nữ phát thanh viên Nhật Bản mới đây đã kêu gọi mọi người sơ tán khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1 gây rung chuyển mạnh và sóng thần với với cường độ tối đa 7 độ richter.

Cho đến nay, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 6 vụ tai nạn khác khiến người dân bị chôn vùi khi còn sống.

Trong một diễn biễn khác, một nữ phát thanh viên của đài truyền hình NHK (Nhật Bản) mới đây đã làm cư dân mạng dậy sóng khi yêu cầu người dân sơ tán ngay trên sóng truyền hình.

Theo đó, khi động đất xảy ra, nữ phát thanh viên Izumi Yamauchi đã tăng cường giọng điệu, giọng nói trở nên cấp bách và nghiêm túc,và quyết đoán yêu cầu người dân: “Xin đừng xem ti vi nữa, hãy nhanh chóng di tản!”

Sau đó, cô thậm chí nói thêm: “Đừng do dự nữa, hãy sơ tán ngay bây giờ! Đừng quên trận động đất lớn 311” và “Sóng thần sẽ đến rất nhanh, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ liệu có nên sơ tán hay không” và “Xin mọi người bảo vệ tính mạng của chính mình”.

Động đất xảy ra, nữ phát thanh viên làm ra hành động này ngay trên sóng truyền hình khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 1
Nữ phát thanh viên được cư dân mạng khen ngợi hết lời sau khi dẫn chương trình thời sự. Ảnh: ET Today

Màn trình diễn ngay trên sóng của Izumi Yamauchi đã gây ra cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng, có người nói: “Khi nghe tiếng kêu gọi cấp bách của cô ấy, tôi không kìm được nước mắt”.

“Người dân địa phương nghe thấy giọng nói quen thuộc, đặc biệt là chỉ thị sơ tán phát ra với giọng điệu mạnh mẽ chưa từng nghe thấy, chắc chắn sẽ có người sơ tán ngay lập tức”.

Cư dân mạng khen cô là một anh hùng thật sự.

Sau khi nội dung phát sóng của Izumi Yamauchi gây tranh cãi, một số người dùng mạng đã tìm hiểu về quá khứ của cô ấy.

Izumi Yamauchi, 30 tuổi, tốt nghiệp khoa kinh tế tại Đại học Keio, cô có vẻ ngoài xinh đẹp và ngọt ngào.

Trong thời gian học đại học, cô ấy đã được biết đến như một hoa khôi. Vào năm 2017, cô ấy gia nhập đài truyền hình NHK Kanazawa, ban đầu làm phát thanh viên thời tiết.

Năm 2021, cô ấy trở về Tokyo và trở thành người phát thanh chương trình tin tức sáng của “NHK Morning News” và từ năm 2022, cô ấy hợp tác trong chương trình “NHK News 9” cùng với Minoru Aoi và Masara Tanaka. Hiện tại, cô ấy đảm nhận việc phát thanh tin tức vào ngày thứ 6 và các ngày nghỉ.

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