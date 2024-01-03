"Trận động đất rất mạnh. Nhà cửa rung lắc dữ dội, mặt đường bị vỡ nứt và nhiều cột đèn bị đổ", bạn Phạm Hoa đang sinh sống và làm việc tại thành phố Kanazawa (tỉnh Ishikawa), chia sẻ từ một cơ sở trú ẩn địa phương.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/1, hàng loạt trận động đất lớn đã xảy ra tại Nhật Bản, trong đó trận mạnh nhất 7,6 độ ritcher ở tỉnh Ishikawa, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

"Tình hình hiện tại có thể nói tạm ổn. Thi thoảng vẫn còn những cơn rung lắc nhẹ", Hoa cho biết thêm. Sau đó phóng viên không thể tiếp tục liên lạc với Hoa.

"Rất may mình có thể chạy ra khỏi nhà an toàn, nhưng đồ đạc trong nhà thì hư hỏng cả. Sau khi bám trụ qua đợt rung chấn, mình cùng mọi người vội vàng chạy đến nơi tập kết và sơ tán", cô nói.

Mặt đường bị vỡ nứt, những cây cột điện bị ngã đổ - Ảnh: VTC News

Hiện các điểm thuộc tâm chấn vẫn đang xảy ra tình trạng mất điện và các dịch vụ viễn thông chập chờn.

Anh Lê Thanh Tùng ở thành phố Komatsu (tỉnh Ishikawa), cho biết cả nhà anh vừa đi chùa đầu năm về thì mặt đất bất ngờ rung lắc nhẹ rồi dừng lại. 5 phút sau thì xảy ra đợt rung lắc mạnh hơn và lâu hơn, đây cũng là rung chấn từ trận động đất 7,6 độ.

"Đồ đạc trong nhà đổ hết cả, tôi vội vàng dắt tay vợ con chạy ra khỏi nhà. Nơi tôi ở cách tâm chấn 70 km nhưng rung chấn khi đó vẫn khá mạnh. Mặt đất bị nứt, nhà cửa và cột điện rung chuyển ầm ầm", anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng cho biết ở những nơi gần tâm chấn hơn thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. "Nhà cửa bị tàn phá, cháy lớn ở nhiều nơi. Tính đến 18h hôm nay (2/1) đã ghi nhận 48 người thiệt mạng. Con số này có thể tăng lên khi vẫn còn nhiều người mất tích".

Sống ở thành phố Himi (tỉnh Toyama, cách tỉnh Ishikawa khoảng 100 km), nơi ghi nhận động đất mạnh 5 độ richter, chị Đỗ Thảo cho biết nhiều căn nhà bị hư hỏng toàn bộ hoặc một phần, nhiều vụ hỏa hoạn và một số nơi bị mất điện, mất nước.

"Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng sơ tán người dân đến nơi an toàn, cung cấp đồ ăn thức uống. Trong khi đó, trực thăng cứu hộ, xe cấp cứu, lực lượng cứu nạn đang rất khẩn trương cứu giúp những người mắc kẹt", chị Thảo cho hay.

Những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Shika, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Cập nhật thông tin từ TTXVN, tính đến 9h sáng 3/1 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra ở tỉnh Ishikawa (miền Trung Nhật Bản) ngày đầu Năm mới được xác nhận là 62 người. Dự kiến, số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập.

Trận động đất độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1/1 cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã chính thức đặt tên cho loạt trận động đất với độ lớn này là "Trận động đất ở Bán đảo Noto năm 2024". Các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành, song gặp không ít khó khăn do tình trạng đổ nát tại hiện trường, cũng như nhiều tuyến đường bị phong tỏa dẫn đến khó tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự kiến sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị cô lập.

Theo đánh giá được hội đồng các chuyên gia của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2/1, vết đứt gãy địa chất do trận động đất này gây ra có thể kéo dài khoảng 150 km dưới bán đảo Noto và các hoạt động địa chấn liên quan có thể sẽ tiếp tục trong thời gian này.

Động đất thường xảy ra tại đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo, những khối đá khổng lồ tạo nên lớp vỏ Trái Đất. Đứt gãy cho phép các khối đá dịch chuyển tương đối so với nhau, nhưng đôi khi chúng mắc kẹt với nhau, khiến áp lực tại các đường đứt gãy gia tăng. Khi áp lực ngày một tăng và đạt tới đỉnh điểm, các mảng kiến tạo sẽ có hiện tượng trượt, năng lượng sẽ được giải phóng dưới dạng sóng địa chấn, khiến cho mặt đất rung chuyển, gây ra động đất.

Theo hội đồng trên, trận động đất độ lớn 7,6 xảy ra do các một vết đứt gãy nghịch, trong đó phần vách treo của đường đứt gãy di chuyển lên so với vách đáy. Ở hiện tượng đứt gãy thuận, vách treo nằm phía trên mặt phẳng đứt gãy và vách đáy nằm phía dưới mặt phẳng này.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng phạm vi hoạt động của các đường kiến tạo đang ngày càng mở rộng trong và xung quanh khu vực, do đó người dân cần nên cảnh giác trước nguy cơ tiếp tục xảy ra những trận động đất tiếp theo.