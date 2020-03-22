Nữ bác sĩ đi du lịch giữa mùa dịch Covid-19 nhưng không khai báo hay tự cách ly, trở thành ‘siêu lây nhiễm’ cho cộng đồng

Thế giới 22/03/2020 16:17

Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nữ bác sĩ này vẫn đi du lịch khắp nơi. Khi trở về, người này không chủ động khai báo khiến 1.200 người bị ảnh hưởng.

Theo đó, nữ giáo sư bác sĩ bệnh truyền nhiễm người Nga Irina Sannikova đã đi nghỉ dưỡng giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sau khi trở về, nữ bác sĩ này không hề khai báo với cơ quan chức năng. Vào ngày 18/3, sau 6 ngày trở về từ chuyến du lịch đến thành phố Madrid (Tây Ban Nha), bà Irina được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Tình trạng sức khỏe của nữ bác sĩ không quá nghiêm trọng. 

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Giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nữ bác sĩ vẫn đi du lịch tại Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Được biết sau khi trở về, bà chẳng những không cách ly mà còn tham gia hội nghị, họp hành với nhiều đồng nghiệp và sinh viên y khoa khác. Chính vì vậy, bà Irina Sannikova đã trở thành trường hợp “siêu lây nhiễm”. Hành động vô trách nhiệm của nữ bác sĩ đã khiến cho ít nhất 11 người khác dương tính với virus SARS-CoV-2.

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Nữ bác sĩ khiến ít nhất 11 người bị lây nhiễm bệnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, khoảng 700 người đã được đưa đi xét nghiệm, 500 người khác cũng là đồng nghiệp của nữ bác sĩ phải trải qua một loạt các cuộc kiểm tra. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Irina được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở thành phố Stavropol (Nga). Sau khi xảy ra sự việc trên, nữ bác sĩ được cho là đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự.

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Nữ bác sĩ này có thể đối mặt với án phạt 5 năm tù - Ảnh: Internet

Thống đốc khu vực Vladimir Vladimirov khẳng định sẽ xử phạt nữ bác sĩ này. Bên cạnh đó, bà Irina có thể sẽ đối mặt với án tù lên đến 5 năm khi che giấu thông tin về chuyến du lịch Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng nữ bác sĩ này từng xuất hiện trên sóng truyền hình để thuyết giảng về tầm quan trọng của việc cách ly. Điều này càng khiến mọi người bức xúc hơn.

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Tính đến ngày 22/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 304.900 với 13.001 trường hợp tử vong và 94.794 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch bệnh đã lây lan và ảnh hưởng đến 188 quốc gia, vùng lãnh thổ.

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Từ khóa:   Tây Ban Nha virus Corona siêu lây nhiễm cộng đồng

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