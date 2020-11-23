Người phụ nữ nhảy sông tự tử được lực lượng cảnh sát cứu lên bờ. Tuy nhiên sau đó người này lại có hành động 'lấy oán báo ân' khiến tất cả bức xúc.
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Sự việc hy hữu xảy ra lúc 3 giờ 30 ngày 8/11 ở khu vực núi Tiêu Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc). Một người phụ nữ vì bất mãn với chồng mà nhảy sông tự tử. Người chồng thấy vậy đã vội vã báo cảnh sát đến cứu. Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân đã bị trôi hơn 100 mét về phía hạ lưu.
Cảnh sát lập tức lên thuyền chèo ra giữa sông để cứu người phụ nữ. Tuy nhiên người này không chịu hợp tác, nhất định không chịu lên thuyền. Không còn cách nào khác, một số cảnh sát đã mặc áo phao nhảy xuống sông túm lấy người phụ nữ đưa vào bờ.
Cuộc giải cứu kéo dài khoảng 10 phút, cuối cùng người phụ nữ cũng đã được đưa lên bờ an toàn. Có lẽ bức xúc vì không được chết như ý nguyện, người này đã giơ chân đạp chiến sĩ cảnh sát vừa cứu mình xuống sông. Viên cảnh sát vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao mình bất chấp tính mạng cứu người lại được "trả ơn" như thế.
"Cô ấy đá vào ngực tôi khiến tôi ngã xuống sông. Phần hông của tôi đã bị sỏi đá dưới sông cào nát", viên cảnh sát xui xẻo chia sẻ với truyền thông.
Qua xác minh, người phụ nữ nhảy sông tự tử họ Li, năm nay 50 tuổi. Hôm đó, hai vợ chồng bà Li xảy ra cãi vã to tiếng. Trong lúc kích động, người phụ nữ nhảy xuống sông. Theo gia đình, bà Li bị bệnh về tâm thần. Người chồng nhiều lần muốn đưa vợ đến bệnh viện chữa trị nhưng bà này không chịu.
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều bất bình trước hành động "lấy oán báo ơn" của người phụ nữ, đồng thời khen ngợi tinh thần trượng nghĩa, bất chấp nguy hiểm để cứu người của lực lượng cảnh sát.