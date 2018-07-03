Nhà trường nợ lương, thầy giáo khóc nức nở khi được học sinh gom tiền tặng

Thế giới 03/07/2018 17:11

Thương thầy giáo bị nợ lương suốt hai tháng liền, các em học trò đã gom tiền lại tặng. Mặc dù số tiền không lớn nhưng đã khiến thầy giáo trẻ bật khóc vì xúc động.

Mặc dù bị nhà trường nợ lương suốt hai tháng nhưng thầy Bruno Rafael Paiva (28 tuổi, dạy ở bang Ceara, Đông Bắc Brazil) vẫn luôn hết mình dạy dỗ các học trò. Vì vậy thầy được các học sinh vô cùng yêu quý.

Theo thông tin từ Little Things, Bruno hiện đang dạy thay cho một nữ đồng nghiệp nghỉ thai sản. Bời vì vấn đề thủ tục hành chính ở Brazil khá phức tạp nên anh vẫn chưa có tên trong danh sách giáo viên được trả lương.

Để tiết kiệm chi phí đi lại, thầy giáo trẻ đành phải ngủ lại và sinh hoạt trong trường học vào các ngày trong tuần vì nhà cách trường đến 55km. Biết được hoàn cảnh của thầy giáo, các học sinh đã âm thầm quyên góp được 400 USD để tặng cho thầy.

Nhà trường nợ lương, thầy giáo khóc nức nở khi được học sinh gom tiền tặng - Ảnh 1
Người thầy xúc động khi nhận được món quà từ học sinh - Ảnh cắt từ clip

Vào ngày xảy ra sự việc, anh bước vào lớp giống như những ngày bình thường khác. Đến khi mở chiếc hộp nhỏ trên bàn giáo viên, phát hiện số tiền mà học trò đã dành dụm từ những bữa ăn sáng để tặng mình, Bruno đã vô cùng xúc động.

Anh nghẹn ngào: “Các em không thể làm như vậy được, các em tiết kiệm chúng bằng cách nào?”.

Sau đó, anh không thể kiềm chế được sự xúc động và òa khóc trước mặt các học sinh của mình. Để an ủi, các học sinh đã chạy lên bục giảng ôm lấy người thầy giáo đáng kính của mình.

Nhà trường nợ lương, thầy giáo khóc nức nở khi được học sinh gom tiền tặng - Ảnh 2
Khoảnh khắc vô cùng cảm động giữa thầy trò - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đã nhận được rất nhiều lượt thích và chia sẻ của cộng đồng mạng.

“Khi bạn biết cho đi thì sẽ được nhận lại, nếu người thầy không tận tâm thì làm sao nhận được sự yêu quý của các học trò. Đoạn clip vô cùng cảm động khiến tôi nhớ lại thời học sinh quý báu của mình”, K.H bình luận.

“Tôi đã rơi nước mắt khi xem đoạn clip này, mặc dù số tiền không quá lớn nhưng tôi tin chắc rằng cả đời người thầy sẽ không bao giờ quên được. Mong anh sẽ tiếp tục với nghề giáo để không phụ lòng tin yêu của học sinh”, N.V nói.

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