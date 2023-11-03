Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị tình nghi giết tài xế taxi, trộm tiền rồi trốn sang Thái Lan để cưới vợ đã bị cảnh sát bắt giữ sau 11 giờ gây án.

Ngày 2/11, Sở cảnh sát Asan, tỉnh Nam Chungcheong (Hàn Quốc) thông báo chuyển A. (44 tuổi), người bị bắt vì tội cướp và giết người, đến chi nhánh Cheonan của Văn phòng Công tố quận Daejeon, để truy tố.

A. bị tình nghi sát hại tài xế taxi B. (70 tuổi) khi đang trên đường đi taxi từ Gwangju đến sân bay Incheon vào sáng sớm ngày 23/10 rồi bỏ trốn.

Sau khi lấy trộm ví và điện thoại di động của B., A. vứt xác B. xuống đường rồi tự mình lái taxi đến sân bay Incheon. Khi đến sân bay quốc tế, A. rút từ tài khoản ngân hàng của B. khoảng 10 triệu won (khoảng 186 triệu đồng), mua vé máy bay đi Thái Lan, đổi một số tiền rồi trốn sang Thái Lan.

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị tình nghi giết tài xế taxi, trộm tiền rồi trốn sang Thái Lan để cưới vợ đã bị cảnh sát bắt giữ sau 11 giờ gây án - Ảnh: Sở cảnh sát Asan, tỉnh Nam Chungcheong/Dong-a Ilbo

Cảnh sát phối hợp với các cơ quan liên quan trong đó có Sở cảnh sát Thái Lan và đã bắt giữ A. tại sảnh đến của sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok 11 giờ sau khi gây án và đưa A. về nước.



Quá trình điều tra của cảnh sát cho thấy A. phạm tội để cưới người phụ nữ Thái Lan mà anh đang hẹn hò. Cơ quan cảnh sát giải thích, muốn lấy được vợ Thái phải có của hồi môn nhưng do A. không có tài sản nên đã lên kế hoạch thực hiện hành vi cướp tài sản.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Cũng xác nhận rằng A. có sự chuẩn bị trước cho hành vi phạm tội, bao gồm chuẩn bị công cụ gây án và tìm kiếm các phương thức phạm tội cũng như cách trốn thoát. A. khai rằng mình phạm tội nhằm góp tiền kết hôn và chi phí ăn ở để kết hôn với một phụ nữ Thái Lan tại Thái Lan".

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