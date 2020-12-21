Chỉ vì quên mang theo chìa khóa dưới cái lạnh -20 độ, một người phụ nữ chết cóng ngay trước cửa nhà.

Tờ Mirror đưa tin, vào ngày 14/12, tại khu dân cư cao cấp ở vùng Bashkortostan thuộc Nga, người dân trong làng phát hiện một người phụ nữ bị treo ngược trên hàng rào kim loại. Khi đến gần, mọi người hốt hoảng phát hiện nạn nhân đã tử vong.



Nạn nhân bị treo ngược trên lan can - Ảnh: Mirror

Các nhân chứng cho hay, có lẽ người phụ nữ này đã quên mang theo chìa khóa cổng sau khi đi ra ngoài. Trong lúc bối rối, nạn nhân đã quyết định trèo rào vào nhà nhưng không may bị kẹt lại giữa chừng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, cơ thể nạn nhân bị treo ngược trên hàng rào, thậm chí còn rơi 1 chiếc giày.

Thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm là vào đêm muộn, xung quanh không có người vậy nên không ai nghe thấy lời kêu cứu của nạn nhân. Bị treo ngược trên hàng rào cả đêm, người phụ nữ chết cóng dưới nhiệt độ -20 độ C.

Khí hậu khắc nghiệt của Nga trong những tháng cuối năm - Ảnh: Mirror

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân sống trong ngôi nhà phía sau tường rào. Ngôi nhà này mới được nạn nhân mua vào năm ngoái, được coi là dinh thự hạng sang ở Nga, trị giá 200.000 bảng Anh. Nội thất của căn nhà rất sang trọng, trang trí trên tường toàn bộ đều là da gấu.

Theo kết quả điều tra sơ bộ tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng mang tính chất phạm tội.

Gần đây, những vụ việc thương tâm như vậy thường xuyên xảy ra ở Nga. Vào ngày 4/12, một bé gái 4 tuổi cũng bị chết cóng khi mộng du ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Ăn loại thịt không nên ăn, hai vợ chồng phải ngồi tù 3 tháng, bồi thường gần 90 triệu đồng Chỉ vì thèm ăn thịt lạ mà người chồng đã xúi giục vợ săn bắt động vật hoang dã. Khi sự việc bị phanh phui, hai vợ chồng không những bị phạt tiền mà còn phải ngồi tù 3 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-quen-mang-theo-chia-khoa-nha-hang-xom-chung-kien-canh-tuong-kinh-hoang-vao-sang-hom-sau-390964.html