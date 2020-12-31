Bất chấp dư luận, người phụ nữ quyết định bước vào cuộc hôn nhân lệch tuổi để rồi nhận cái kết thương tâm. Tình yêu và vật chất liệu có thể đi chung đường?

Truyền thông địa phương đưa tin, người phụ nữ 52 tuổi tên Shakha Kumari sống tại vùng Kerala, Ấn Độ được phát hiện chết tại nhà riêng vào ngày 26/12 vừa qua. Ban đầu, chồng của nạn nhân - anh Arun (28 tuổi) khai tìm thấy vợ mình nằm trên sàn trong tình trạng hôn mê nên vội vàng đưa đến bệnh viện gần đó. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, các bác sĩ kết luận rằng nạn nhân đã chết.

Cái chết bí ẩn của người vợ

Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, nhân viên pháp y cho rằng nguyên nhân tử vong không hề đơn giản. Họ tìm thấy rất nhiều vết tích khác lạ trên người nạn nhân. Điều bất ngờ hơn là người thân, bạn bè và hàng xóm của hai vợ chồng đều cung cấp nhiều bằng chứng bất lợi cho Arun. Cuối cùng, gã thừa nhận đã ra tay sát hại vợ mình.

Arun cho biết cuộc hôn nhân lệch tuổi của họ không được nhiều người ủng hộ. Gia đình và bạn bè bên vợ rất xem thường anh vì bà Kumari là một phụ nữ giàu có còn anh chỉ là một chàng trai nghèo thất nghiệp. Thậm chí, có người còn cho rằng anh đồng ý kết hôn để chiếm đoạt tài sản của vợ mình. Sau khi kết hôn, Arun luôn thấy mặc cảm và bị vợ mình lấn lướt. Từ đó cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Điều đáng nói, nguyên nhân chính của các cuộc xung đột là vì “cô ấy muốn có con, nhưng tôi thì từ chối”.

Vợ chồng thường xuyên bất hòa

Vào ngày 26/12, cả hai tiếp tục to tiếng với nhau khi bà Kumari tự ý đăng ảnh cưới của hai người lên mạng xã hội. Bức ảnh nhận được vô số chỉ trích và cười nhạo từ phía cộng đồng mạng. Arun rất tức giận và trong lúc mất kiểm soát, gã đã dùng tay bóp cổ vợ mình. Nhận thấy nạn nhân đã bất tỉnh, gã tiếp tục kéo ra phòng khách và cho điện giật đến chết.

Theo nhiều nguồn tin, bà Kumari sở hữu 10 mẫu đất và gần đây đã kiếm được hơn 1.7 triệu rupee từ việc bán vao cao su. Tuy nhiên, số tiền gửi trong tài khoản của bà hiện tại không còn nhiều. Phía cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Arun để tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết và tìm kiếm số tiền đã mất.

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