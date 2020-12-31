Người phụ nữ giàu có tử vong bí ẩn, hé lộ sự thật kinh hoàng đằng sau

Thế giới 31/12/2020 17:20

Bất chấp dư luận, người phụ nữ quyết định bước vào cuộc hôn nhân lệch tuổi để rồi nhận cái kết thương tâm. Tình yêu và vật chất liệu có thể đi chung đường?

Truyền thông địa phương đưa tin, người phụ nữ 52 tuổi tên Shakha Kumari sống tại vùng Kerala, Ấn Độ được phát hiện chết tại nhà riêng vào ngày 26/12 vừa qua. Ban đầu, chồng của nạn nhân - anh Arun (28 tuổi) khai tìm thấy vợ mình nằm trên sàn trong tình trạng hôn mê nên vội vàng đưa đến bệnh viện gần đó. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, các bác sĩ kết luận rằng nạn nhân đã chết.

hon nhan lech tuoi 1
Cái chết bí ẩn của người vợ

Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, nhân viên pháp y cho rằng nguyên nhân tử vong không hề đơn giản. Họ tìm thấy rất nhiều vết tích khác lạ trên người nạn nhân. Điều bất ngờ hơn là người thân, bạn bè và hàng xóm của hai vợ chồng đều cung cấp nhiều bằng chứng bất lợi cho Arun. Cuối cùng, gã thừa nhận đã ra tay sát hại vợ mình.

Arun cho biết cuộc hôn nhân lệch tuổi của họ không được nhiều người ủng hộ. Gia đình và bạn bè bên vợ rất xem thường anh vì bà Kumari là một phụ nữ giàu có còn anh chỉ là một chàng trai nghèo thất nghiệp. Thậm chí, có người còn cho rằng anh đồng ý kết hôn để chiếm đoạt tài sản của vợ mình. Sau khi kết hôn, Arun luôn thấy mặc cảm và bị vợ mình lấn lướt. Từ đó cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Điều đáng nói, nguyên nhân chính của các cuộc xung đột là vì “cô ấy muốn có con, nhưng tôi thì từ chối”.

hon nhan lech tuoi 2
Vợ chồng thường xuyên bất hòa

Vào ngày 26/12, cả hai tiếp tục to tiếng với nhau khi bà Kumari tự ý đăng ảnh cưới của hai người lên mạng xã hội. Bức ảnh nhận được vô số chỉ trích và cười nhạo từ phía cộng đồng mạng. Arun rất tức giận và trong lúc mất kiểm soát, gã đã dùng tay bóp cổ vợ mình. Nhận thấy nạn nhân đã bất tỉnh, gã tiếp tục kéo ra phòng khách và cho điện giật đến chết.

Theo nhiều nguồn tin, bà Kumari sở hữu 10 mẫu đất và gần đây đã kiếm được hơn 1.7 triệu rupee từ việc bán vao cao su. Tuy nhiên, số tiền gửi trong tài khoản của bà hiện tại không còn nhiều. Phía cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Arun để tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết và tìm kiếm số tiền đã mất.

Nghi án chồng giết vợ, bỏ xác giữa đường rồi về nhà tự sát

Nghi án chồng giết vợ, bỏ xác giữa đường rồi về nhà tự sát

Hiện cơ quan chức năng huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi về nhà tự sát.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ Ấn Độ án mạng thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích