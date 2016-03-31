Người mẫu mất hàng nghìn fan vì đăng ảnh đời thực

Một cô người mẫu xinh đẹp đã mất hàng nghìn fan trên mạng xã hội sau khi đăng ảnh đời thực thay cho những bức ảnh hào nhoáng giả tạo.

Người đẹp Stina Sanders, từng làm người mẫu cho Lynx, L’Oreal và Nike, thường hay đăng những bức ảnh hào nhoáng về lối sống thượng lưu của mình, theo Daily Star. Nhưng mới đây, cô đã gây sốc cho người hâm mộ khi chia sẻ những bức ảnh thực về việc cạo lông mặt, cắt móng chân hay thậm chí rửa ruột để trị bệnh Hội chứng ruột kích thích (IBS). Cô cũng không che giấu việc phải đi điều trị tâm lí tại bệnh viện.

Bất chấp 5000 fan quyết định không theo dõi cô nữa trên Instagram, Stina vẫn giữ nguyên quyết định bằng cách thỉnh thoảng đăng ảnh mặt mộc trên giường hoặc khoe mụn lưng.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The Independent, người đẹp tiết lộ cô không hề hối tiếc về chuyện vừa qua.

“Tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều vì không còn phải cố gắng giả bộ nữa”, cô cho biết.

Stina cũng thừa nhận trải nghiệm này đã khiến cô hiểu rõ hơn những áp lực về việc phải giả vờ “hoàn hảo” trên Instagram.

Động thái dũng cảm của Stina diễn ra sau khi ngôi sao YouTube, O’Neil sửa lại tất cả chú thích trên những bức ảnh trên Instagram để tiết lộ sự thật đàng sau chúng. Trong 1 chú thích, cô cho hay đã được trả tới 400 USD để đăng ảnh 1 chiếc váy. Nhiều thương hiệu lớn còn sẵn sàng trả tới 2000 USD cho 1 bài post của cô vì lượng người theo dõi khổng lồ (120 ngàn người).

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