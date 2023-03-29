Người đàn ông may mắn nhặt được cục đá chứa 2,6kg vàng

Thế giới 29/03/2023 20:26

Câu chuyện về một thợ mỏ nghiệp dư đến từ Úc trúng “độc đắc” trị giá hơn 200 triệu won (khoảng 160.000 USD) sau khi nhặt được một viên đá trông bình thường đang là chủ đề nóng. Đó chính là vì ông phát hiện ra rằng viên đá chứa tới 2,6 kg vàng nguyên chất.

Theo nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài như BBC vào ngày 28/3 (giờ địa phương) đưa tin về một người đàn ông may mắn A, giấu tên. Câu chuyện của ông được biết đến khi Darren Camp, người điều hành một công ty thẩm định vàng ở Geelong, Victoria, tiết lộ cuộc gặp với ông A.

Ông A ghé vào cửa hàng nơi Camp làm việc và lấy từ ba lô mang theo một cục đá lớn nặng 4,6kg. Sau đó, ông A khẳng định "có vàng trong tảng đá này."

Kết quả mà Camp kiểm tra trực tiếp thật đáng kinh ngạc.

Trên thực tế, hơn một nửa trọng lượng của viên đá, khoảng 2,6 kg, được làm bằng vàng. Giá trị của nó đạt khoảng 240.000 đô la Úc (khoảng 208,2 triệu won) theo giá thị trường.

Người đàn ông may mắn nhặt được cục đá chứa 2,6kg vàng - Ảnh 1

Khối đá chứa 2,6 kg vàng được người đàn ông A tìm thấy. Ảnh Facebook Tvklan

Ông A, một thợ mỏ nghiệp dư cho biết, ông đã tìm thấy tảng đá khi đang sử dụng máy dò kim loại rẻ tiền để dò ở khu vực được gọi là "tam giác vàng" nằm ở phía tây bắc Melbourne, bang Victoria.

Bang Victoria phát triển với việc phát hiện ra các mỏ vàng quy mô lớn vào thế kỷ 19. Được biết, có khoảng 80 triệu ounce (khoảng 2267 tấn) vàng đã được khai thác ở khu vực này vào thời điểm đó.

Cơ quan Khảo sát Địa chất địa phương ước tính rằng vẫn còn khoảng 75 triệu ounce (khoảng 2126 tấn) vàng trong các mỏ vàng ở phía bắc Victoria.

Ngoài ra, vì có thể xin giấy phép thăm dò vàng với điều kiện chỉ được sử dụng những dụng cụ cầm tay đơn giản với giá chỉ khoảng 26 đô la Úc (khoảng 22.500 won) nên nhiều thợ mỏ nghiệp dư và khách du lịch vẫn ghé đến nơi này với mục đích trúng ‘độc đắc’.

Về trường hợp của ông A, Camp phân tích rằng “mưa lớn đã đổ xuống khu vực này trong những tháng gần đây, đất và núi bị cắt xẻ” và “rất có khả năng vàng trong đó đã rơi ra bên ngoài”.

Theo Chosun Ilbo 

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Từ khóa:   đá chứa vàng trúng độc đắc tam giác vàng

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