Nhưng cựu giáo viên 57 tuổi này đã bị một tòa án tại Karnataka tuyên án chung thân vì tội giết một người phụ nữ 23 tuổi đến từ quận Kasaragod, bang Kerala, Ấn Độ vào năm 2006.

Mohan Kumar thậm chí còn không phù hợp với hình ảnh của một tên tội phạm tàn ác, chưa kể đến việc ông ta là một kẻ giết người hàng loạt.

Đây là vụ án thứ 19, Kumar, hay còn gọi là Cyanide Mohan, bị kết tội và vẫn còn một vụ án giết người nữa đang chờ xử lý đối với anh ta.

Ngoài ra thẩm phán tại tòa, người đã kết án chung thân cho Mohan và phạt anh ta 25.000 Rs (khoảng 3 triệu đồng) cũng quy định rằng bản án sẽ bắt đầu sau khi anh ta chấp hành xong án phạt tù trong các vụ việc khác.

Mohan Kumar bị tòa tuyên án chung thân vì tội giết một người phụ nữ 23 tuổi. Ảnh: India Times

Mohan trước đó đã bị tuyên phạt tử hình trong 5 vụ án và tù chung thân trong 3 vụ án khác. Hai trong số các án tử hình sau đó được giảm xuống tù chung thân.

Theo cảnh sát, Mohan Kumar, từng là giáo viên dạy tiếng Anh, khoa học, toán học tại trường tiểu học Shiradi ở vùng nông thôn Mangaluru, đã lên kế hoạch cho tất cả các vụ giết người của mình.

Anh kết bạn với những phụ nữ xuất thân từ những gia đình nghèo khó với lời hứa sẽ cưới họ làm vợ.

Các nạn nhân của anh ta ở độ tuổi từ 22-35 và đến từ bang Karnataka hoặc Kerala. Sau khi thuyết phục nạn nhân của mình rằng anh ta sẽ cưới cô ấy, Mohan sau đó sẽ đưa cô ấy đến một nhà nghỉ và thực hiện hành vi quan hệ.

Tiếp đó, anh đưa cho những nạn nhân uống chất độc xyanua và nói rằng đó là thuốc tránh thai. Sau khi nạn nhân chết, Mohan sẽ bỏ trốn cùng đồ trang sức của người phụ nữ.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân gì đã khiến một người đàn ông bình thường đến từ Kanyana, không có thói quen xấu và thậm chí không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, lại trở thành một kẻ tâm thần giết người hàng loạt.

Theo một số tuyên bố, nguyên nhân bắt đầu vào năm 2003 sau khi Mohan mất việc giảng dạy. Vào thời điểm đó, Mohan, người đã kết hôn ba lần, bị bắt vì tội cố ý giết người sau khi anh ta bị cáo buộc đẩy một người phụ nữ xuống sông Netravati. Nhưng theo Mohan, anh ta đã cãi nhau với một nữ đồng nghiệp muốn cưới anh ta và người phụ nữ này đã vô tình rơi xuống sông.

Mohan Kumar từng là một giáo viên tại một trường tiểu học ở Ấn Độ. Ảnh: India Times

Trong khi đang bị xét xử, anh ta đã gặp một người thợ kim hoàn bị kết án vì sơ suất sau khi cho 8 con bò và con dê uống dung dịch xyanua.

Mohan, người được trắng án trong vụ án cố ý giết người, đã dựa trên thông tin do người thợ kim hoàn cung cấp để tiếp cận một đại lý hóa chất và mua xyanua.

Mohan đã trốn tránh bị bắt trong nhiều năm vì hầu hết các tội ác của anh ta được coi là tự sát, bất chấp dấu vết của xyanua trong cơ thể họ.

Cuối cùng, anh đã bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2009. Ngay cả khi vụ án được đưa ra xét xử, Mohan đã khiến mọi người sửng sốt khi tự mình tranh luận về vụ án.