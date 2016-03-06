Người đàn ông đối mặt với án tù vì cố sex với…chó

Thế giới 06/03/2016 07:59

Một người đàn ông sống tại Whitehaven (Anh) có thể phải ngồi tù sau khi định quan hệ tình dục với 1 con chó, theo Daily Star hôm 5.3.

Người đàn ông đối mặt với án tù vì cố sex với…chó - Ảnh 1
Nghi phạm đã cố 'làm bậy' với con chó

George Lift, 61 tuổi, đã nốc 12 lon bia trước khi cố quan hệ với 1 con chó trong chiếc xe lưu động tại bờ biển Lake District.

Trước tòa, Lift khai đang ở một mình với con chó giống Boston Terrier của bạn gái. Ngay khi gã sắp hành động thì cô bạn gái trở về cùng bạn. Cô ta đã la hét bỏ chạy khỏi xe trước cảnh tượng ‘buồn nôn’ vừa nhìn thấy.

Bào chữa cho hành vi ‘làm bậy’ với con chó, Lift nói ông ta và bạn gái đã không quan hệ tình dục trong nhiều tháng.

Ông ta bị buộc tội cố quan hệ tình dục với chó, nhưng chưa quan hệ thật và chưa gây ra tổn thương không cần thiết cho con vật tội nghiệp.

Dự kiến Lift sẽ bị tuyên án trong tháng 4 và có thể đối mặt với án tù hoặc nộp phạt.

Theo tờ The Sun, Lift đã uống rượu cùng bạn gái tại chiếc xe lưu động của họ ở St Bees, 1 điểm du lịch xinh đẹp của Lake District vào ngày 18.8 năm ngoái. Một người bạn đến tham gia cùng họ vào tối hôm đó và 2 người phụ nữ rời nhà để kiếm vài cái ghế. Khi họ quay lại thì phát hiện ra cảnh tượng gây sốc trên.

Lift và bạn gái đã chia tay, tuy nhiên họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Con chó đang ở với 1 thành viên trong gia đình vì bạn gái cũ của Lift không muốn con chó sống tại nơi mà nó suýt thành ‘nạn nhân’ của 1 vụ hiếp dâm bất thành.

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