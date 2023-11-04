Người đàn ông cưỡng hiếp con gái ruột suốt 4 năm khi nạn nhân chỉ mới 14 tuổi

Thế giới 04/11/2023 16:48

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông 43 tuổi sau khi cưỡng hiếp chính con ruột của mình

Mới đây, một người đàn ông có tên viết tắt là M (43 tuổi) tại tỉnh Tây Java, đã cưỡng hiếp con gái ruột của mình từ năm 2019, khi đó nạn nhân chỉ mới 14 tuổi.

“Vì vậy, việc quan hệ đã được lặp lại nhiều lần, nạn nhân thậm chí còn thừa nhận rằng nó đã xảy ra từ năm 2019. Lúc đó, nạn nhân chỉ mới 14 tuổi”, một quan chức cảnh sát địa phương cho hay.

Hành vi phạm tội của nghi phạm chỉ bị phát hiện vào tháng 10 năm 2023. Hung thủ được cho là đã cưỡng hiếp con gái ruột của mình hàng chục lần.

Ngoài ra khi thực hiện cưỡng hiếp, nghi phạm thường đe dọa nạn nhân. Ông còn đe dọa sẽ giết mẹ của cô gái, người không ai khác chính là vợ của nghi phạm.

Người đàn ông cưỡng hiếp con gái ruột suốt 4 năm khi nạn nhân chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 1
Người đàn ông cưỡng hiếp con gái ruột suốt 4 năm. Ảnh minh họa: Internet

“Một trong số những đe dọa là ‘im lặng, nếu không thì tôi sẽ giết mẹ cô’”, quan chức này nói.

Trước đó, người đàn ông tên M đã có ý định cưỡng hiếp chính đứa con ruột 18 tuổi của mình. Nghi phạm cưỡng hiếp nạn nhân tại một đồn điền với lý do đưa cô đi xem bẫy nhím.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “Thủ phạm M đã thực hiện hành vi phạm tội này trong một túp lều trên đồn điền đinh hương”.

Nằm trên vũng máu suốt 30 phút, người đàn ông 30 tuổi tử vong nhưng hành động này của người qua đường khiến cư dân mạng tức giận

Nằm trên vũng máu suốt 30 phút, người đàn ông 30 tuổi tử vong nhưng hành động này của người qua đường khiến cư dân mạng tức giận

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã tử vong sau khi gặp tai nạn nhưng điều đáng nói là sau 30 phút xảy ra vụ việc mà không ai giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích