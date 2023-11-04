Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông 43 tuổi sau khi cưỡng hiếp chính con ruột của mình

Mới đây, một người đàn ông có tên viết tắt là M (43 tuổi) tại tỉnh Tây Java, đã cưỡng hiếp con gái ruột của mình từ năm 2019, khi đó nạn nhân chỉ mới 14 tuổi.

“Vì vậy, việc quan hệ đã được lặp lại nhiều lần, nạn nhân thậm chí còn thừa nhận rằng nó đã xảy ra từ năm 2019. Lúc đó, nạn nhân chỉ mới 14 tuổi”, một quan chức cảnh sát địa phương cho hay.

Hành vi phạm tội của nghi phạm chỉ bị phát hiện vào tháng 10 năm 2023. Hung thủ được cho là đã cưỡng hiếp con gái ruột của mình hàng chục lần.

Ngoài ra khi thực hiện cưỡng hiếp, nghi phạm thường đe dọa nạn nhân. Ông còn đe dọa sẽ giết mẹ của cô gái, người không ai khác chính là vợ của nghi phạm.

Người đàn ông cưỡng hiếp con gái ruột suốt 4 năm. Ảnh minh họa: Internet

“Một trong số những đe dọa là ‘im lặng, nếu không thì tôi sẽ giết mẹ cô’”, quan chức này nói.

Trước đó, người đàn ông tên M đã có ý định cưỡng hiếp chính đứa con ruột 18 tuổi của mình. Nghi phạm cưỡng hiếp nạn nhân tại một đồn điền với lý do đưa cô đi xem bẫy nhím.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “Thủ phạm M đã thực hiện hành vi phạm tội này trong một túp lều trên đồn điền đinh hương”.

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