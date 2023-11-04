Nằm trên vũng máu suốt 30 phút, người đàn ông 30 tuổi tử vong nhưng hành động này của người qua đường khiến cư dân mạng tức giận

Thế giới 04/11/2023 11:49

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã tử vong sau khi gặp tai nạn nhưng điều đáng nói là sau 30 phút xảy ra vụ việc mà không ai giúp đỡ.

Mới đây, một vụ việc kỳ lạ xảy ra vào tối ngày 28/10 ở thành phố Delhi, Ấn Độ. Theo camera giám sát, khi một người đàn ông đang chuyển làn đường, anh đã vô ý đâm vào xe máy phía trước, khiến anh cùng xe bị hất văng một đoạn đường và cuối cùng va vào một cái cây.

Anh bị thương nặng ở đầu và mặt, nằm sấp bên lề đường và không ngừng chảy máu, tạo nên một vụ náo loạn lớn thu hút đông đảo người dân đến xem.

Được biết, nạn nhân tên Piyush Pal, 30 tuổi, trước đây là một nhà sản xuất phim triển vọng.

Nhân chứng Pankaj Jain và Pankaj Mistry cho biết khi đi qua, họ nhìn thấy một đám đông người bên lề đường, nên tò mò dừng lại xem.

Nằm trên vũng máu suốt 30 phút, người đàn ông 30 tuổi tử vong nhưng hành động này của người qua đường khiến cư dân mạng tức giận - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông ngã xuống đường sau khi gặp tai nạn. Ảnh: ET Today

Họ phát hiện “một người đàn ông nằm bên lề đường, đầu bị chảy máu nhiều, chiếc xe máy của anh ta cách đó vài mét. Không có ai giúp anh ta, gọi xe cấp cứu hoặc báo cảnh sát”.

Ngay sau đó, họ ngay lập tức gọi xe và đưa Pal đến một phòng khám gần đó, nhưng do thiếu trang thiết bị y tế, họ mất thêm 1 giờ để đưa anh đến một bệnh viện lớn khác.

Pal chỉ được điều trị vào khoảng 23h00 cùng ngày, tức là hơn một giờ sau tai nạn, và cuối cùng anh đã qua đời vào chiều ngày 31/10.

Sau khi khám nghiệm vào ngày 1/11, gia đình đã được nhận lại thi thể của anh. Người bạn Swarnendu Bose cho biết ví tiền, điện thoại di động và máy tính xách tay của Pal đều biến mất.

Bố mẹ Pal đã liên tục gọi điện, nhưng cuộc gọi của họ bị cắt đứt và cuối cùng kẻ trộm đã tắt nguồn điện thoại. Tất cả điều này đã khiến anh tức giận và nói rằng: “Chúng tôi không đòi bồi thường từ bất kỳ ai, chúng tôi chỉ muốn công lý được thực hiện”.

Cảnh sát cho biết họ chỉ nhận được thông báo vào khoảng 22h11 vào buổi tối, và khi họ đến hiện trường lúc 22h30, nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện và không có vật phẩm cá nhân nào để lại tại hiện trường.

Tuy nhiên, theo luật hình sự, họ đã khởi tố điều tra vụ án về hành vi lái xe bất cẩn, hành động đe dọa tính mạng hoặc an toàn của người khác.

Thử thách tìm người phụ nữ trong bức ảnh: Nếu làm được bạn sẽ là một trong 2% người thành công trong việc giải ra đáp án

Thử thách tìm người phụ nữ trong bức ảnh: Nếu làm được bạn sẽ là một trong 2% người thành công trong việc giải ra đáp án

Để tìm ra đáp án, bạn nên tập trung vào các chi tiết ẩn giấu bên trong đặc biệt là ở phần đuôi con cá.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích