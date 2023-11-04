Anh bị thương nặng ở đầu và mặt, nằm sấp bên lề đường và không ngừng chảy máu, tạo nên một vụ náo loạn lớn thu hút đông đảo người dân đến xem.

Mới đây, một vụ việc kỳ lạ xảy ra vào tối ngày 28/10 ở thành phố Delhi, Ấn Độ. Theo camera giám sát, khi một người đàn ông đang chuyển làn đường, anh đã vô ý đâm vào xe máy phía trước, khiến anh cùng xe bị hất văng một đoạn đường và cuối cùng va vào một cái cây.

Nhân chứng Pankaj Jain và Pankaj Mistry cho biết khi đi qua, họ nhìn thấy một đám đông người bên lề đường, nên tò mò dừng lại xem.

Được biết, nạn nhân tên Piyush Pal, 30 tuổi, trước đây là một nhà sản xuất phim triển vọng.

Hình ảnh người đàn ông ngã xuống đường sau khi gặp tai nạn. Ảnh: ET Today

Họ phát hiện “một người đàn ông nằm bên lề đường, đầu bị chảy máu nhiều, chiếc xe máy của anh ta cách đó vài mét. Không có ai giúp anh ta, gọi xe cấp cứu hoặc báo cảnh sát”.

Ngay sau đó, họ ngay lập tức gọi xe và đưa Pal đến một phòng khám gần đó, nhưng do thiếu trang thiết bị y tế, họ mất thêm 1 giờ để đưa anh đến một bệnh viện lớn khác.

Pal chỉ được điều trị vào khoảng 23h00 cùng ngày, tức là hơn một giờ sau tai nạn, và cuối cùng anh đã qua đời vào chiều ngày 31/10.

Sau khi khám nghiệm vào ngày 1/11, gia đình đã được nhận lại thi thể của anh. Người bạn Swarnendu Bose cho biết ví tiền, điện thoại di động và máy tính xách tay của Pal đều biến mất.

Bố mẹ Pal đã liên tục gọi điện, nhưng cuộc gọi của họ bị cắt đứt và cuối cùng kẻ trộm đã tắt nguồn điện thoại. Tất cả điều này đã khiến anh tức giận và nói rằng: “Chúng tôi không đòi bồi thường từ bất kỳ ai, chúng tôi chỉ muốn công lý được thực hiện”.

Cảnh sát cho biết họ chỉ nhận được thông báo vào khoảng 22h11 vào buổi tối, và khi họ đến hiện trường lúc 22h30, nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện và không có vật phẩm cá nhân nào để lại tại hiện trường.

Tuy nhiên, theo luật hình sự, họ đã khởi tố điều tra vụ án về hành vi lái xe bất cẩn, hành động đe dọa tính mạng hoặc an toàn của người khác.