Ngỡ ngàng khi phát hiện cảnh 'vui chơi thác loạn', mát xa, không đeo khẩu trang giữa mùa dịch bệnh, 84 người bị cảnh sát Singapore bắt giữ

Thế giới 04/08/2021 13:38

Lực lượng cảnh sát đã thực hiện 'mạnh tay' nhiều trường hợp hoạt động chui, vi phạm quy định chống dịch Covid-19.

Mới đây, Lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) cho biết, đang tiến hành điều tra 84 người sau khi thực hiện các cuộc truy quét tại 76 cơ sở mát xa và 78 quán karaoke trong thời gian từ ngày 26/7 đến ngày 1/8 vừa qua. Đây là 1 hoạt động được đánh giá là "rất mạnh tay" trong chiến dịch mới nhằm để kiểm soát tình hình dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời, giảm thiểu tình trạng lây lan trong cộng đồng. 

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Bên trong các quán karaoke bị cảnh sát Singapore ập vào trong thời gian qua

Được biết, trong hành trình truy quét, lực lượng chức năng đã phát hiện ra nhiều quán karaoke không có giấy phép kinh doanh ở 5 địa điểm bao gồm Đường North Bridge, Đường Outram, Đại lộ Kallang, Đường Ubi và Geylang Lorong 13. Trong đó, có bốn người đàn ông đang được điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến việc điều hành những quán karaoke không có giấy phép.

Đối với hành vi cung cấp đồ uống có cồn và hoạt động quán karaoke mà không có giấy phép, những người này sẽ phải đối mặt với mức phạt là 20.000 đô la Singapore/người, tương đương khoảng 340 triệu đồng. 

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 Lực lượng chức năng đã phát hiện ra nhiều quán karaoke không có giấy phép kinh doanh

Khi ập vào các đơn vị này, cảnh sát Singapore đã ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh "vui chơi thác loạn" của các khách hàng tại đây. Không một đeo khẩu trang trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Qua đó, cảnh sát đã bắt giữ 50 người tại các tụ điểm karaoke vì đã cố tình vi phạm các quy định giãn cách trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp với hơn 100 ca mắc mới mỗi ngày tại Singapore. 

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Đối với hành vi cung cấp đồ uống có cồn và hoạt động quán karaoke mà không có giấy phép, những người này sẽ phải đối mặt với mức phạt là 20.000 đô la Singapore/người

Bên cạnh đó, cảnh sát Singapore phát hiện 15 cơ sở mát xa được cho là đã vi phạm quy định chống dịch Covid-19. Được biết, khi cảnh sát ập vào, họ thấy các nhân viên và khách hàng đều không đeo khẩu trang. Đối với việc vi phạm này, các cơ sở sẽ bị phạt 1.000 đô la Singapore, tương đương 17 triệu đồng, còn khách hàng sẽ bị phạt 300 đô la Singapore, tương đương khoảng 5 triệu đồng. 

Theo ghi nhận tại đây có 34 người, bao gồm người điều hành, nhân viên mát xa và khách hàng cũng đã bị bắt giữ và đang chờ điều tra. Theo luật pháp Singapore, những người cung cấp các dịch vụ mát xa ở cơ sở mát xa không có giấy phép có thể bị phạt đến 10.000 đô la Singapore, tương đương 170 triệu đồng và đối mặt với án tù 2 năm. Những người vi phạm các quy định đã đề ra có thể bị phạt 5000 đô la Singapore, tương 85 triệu đồng. 

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