Ngất xỉu sau tiêm vaccine Covid-19, người đàn ông điếng người khi hay tin vừa bị chích... triệt sản

Sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, người đàn ông lăn ra ngất xỉu và được người nhà đưa tới bệnh viện. Khi nhận được kết quả, người đàn ông rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Mới đây, anh Dhruv Kumar (40 tuổi) sống ở làng Bishanpur, thành phố Etah, bang Uttar Pradesh, được một nhân viên y tế tên Neelam Kumari tìm đến nhà và mời anh tới bệnh viện địa phương để tiêm vaccine phòng Covid-19. Người này còn hứa rằng nếu anh Kumar đồng ý tiêm phòng thì gia đình sẽ nhận được 47 USD (hơn 1 triệu đồng).

Anh Kumar không khỏi vui mừng vì vừa được tiêm vaccine lại vừa được có tiền. Thế nhưng, đáng nói, khi vừa tiêm xong về đến nhà, anh Kumar đã có biểu hiện lạ là ngất xỉu. Mọi người cứ nghĩ rằng đó là phản ứng phụ sau khi tiêm nên đã đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Khi đến đến bệnh viện thì cả nhà mới tá hoả khi nhận được kết quả rằng anh Kumar ngất xỉu là do vừa trải qua quá trình... triệt sản. Lúc này, anh Kumar hoàn toàn rơi ngay vào hố sâu tuyệt vọng và nhận ra mình đã bị cô nhân viên y tế cho một cú lừa. Em trai của Kumar chia sẻ:

"Thay vì cung cấp vắc xin phòng Covid-19 thì cô ta lại triệt sản cho anh trai tôi. Thể trạng của anh trai tôi khá yếu nên vừa về tới nhà đã bất tỉnh. Chúng tôi đưa anh ấy tới bệnh viện huyện và được yêu cầu chuyển viện lên bệnh viện tuyến trên”.

Một người đàn ông đã bị triệt sản thay vì tiêm vắc xin phòng Covid-19 - Ảnh minh hoạ: Internet

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc này. Ông Umesh Tripathi - Giám đốc sở y tế thành phố cho biết, nữ nhân viên y tế kia cho lời khai rằng cô biết được Kumar có 3 người con, vợ đã bỏ đi và anh ấy có đăng ký tham gia triệt sản. Thế nhưng trên thực tế, Kumar vẫn còn độc thân và chưa từng kết hôn lần nào.

Các quan chức tại địa phương tiết lộ nguyên nhân thủ phạm Neelam làm vậy là vì muốn hoàn thành chỉ tiêu mà Sở Y tế đưa xuống nhân ngày "Dân số thế giới" (ngày 11/7). Theo đó, Ấn Độ thực hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình, khuyến khích đàn ông đi triệt sản trên tinh thần tự nguyện, nhưng nam giới chưa kết hôn thì không được tham gia.

Ba đối tượng cần đặc biệt lưu ý trước khi tiêm vắc xin COVID-19 Đối với những người có sẵn các vấn đề về sức khỏe cần lưu ý khi tiêm vắc xin COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định tiêm để hiểu rõ về các phản ứng phụ có thể xảy ra.

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