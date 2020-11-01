Lắp camera theo dõi để bắt quả tang người giúp việc trộm đồ, người đàn ông không ngờ lại phát hiện ra sự thật động trời về vợ.

Theo Awesomejelly, người đàn ông Tây Ban Nha nghi ngờ nữ giúp việc trộm đồ nên đã bí mật lắp camera theo dõi. Để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, anh cũng không kể chuyện này cho vợ mình.

Một ngày nọ, người chồng đi làm và nói với vợ mình sẽ không về ăn tối. Ngồi trong xe, anh bật camera giám sát và phát hiện nhiều điều kỳ lạ.

Ngay sau khi ông chủ đi ra khỏi nhà, nữ giúp việc tiến lại gần cửa sổ để kiểm tra xem anh đã đi thật hay chưa.

Chồng sững sờ khi phát hiện vợ ngoại tình với người giúp việc - Ảnh: Awesomejelly

Dường như đã chắc chắn không còn ai quấy rầy, người vợ và nữ giúp việc lao vào nhau như hai con thiêu thân. Cả hai ôm hôn thắm thiết như một cặp tình nhân thứ thiệt. Vốn dĩ lắp camera để bắt quả tang người giúp việc trộm đồ, không ngờ lại bắt quả tang vợ mình ngoại tình với nữ giúp việc. Đúng là không còn gì nhọ hơn!

Sau vài phút chết lặng, người chồng quay về nhà và nói chuyện thẳng thắn với vợ. Cả hai quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau.

Ban đầu, người chồng cũng định kiện vợ ra tòa vì đã lừa dối mình. Tuy nhiên sau cùng anh lại ly hôn trong hòa bình. Câu chuyện sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều. Nhiều người ủng hộ cách xử lý khoan dung của người chồng, số khác lại cho rằng nếu mình là ông chồng, họ sẽ khiến người vợ phải trả giá đắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-giup-viec-trom-do-chong-lap-camera-theo-doi-nhung-lai-phat-hien-su-that-dong-troi-ve-vo-384954.html