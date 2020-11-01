Cậu bé nhập viện vì nuốt phải tai nghe AirPods, nghe cách xử lý của bác sĩ mà ai cũng phì cười

Apple khuyến cáo người lớn không nên tặng AirPods cho trẻ em là vì thế.

Chỉ 2 hôm sau đêm Giáng sinh, một cậu bé 7 tuổi đã phải nhập viện vì vô tình nuốt phải... tai nghe AirPods.

Cụ thể, cô Kiara Stroud đang trong ca làm thì bà ngoại gọi điện bảo rằng: Thằng cu ở nhà đã nuốt phải 1 chiếc tai nghe được tặng vào đêm Giáng sinh, cả nhà đang trên đường đưa chú nhóc đi cấp cứu!

May mắn may, con trai của Kiara đã kịp thời có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng Atlanta ở Georgia, Mỹ - Ảnh chụp X-quang cho thấy, một chiếc tai nghe không dây đang yên vị trong dạ dày của chú bé. Tuy nhiên, các bác sĩ bảo không phải phẫu thuật hay gì đâu, cứ để nó thoát ra theo cách tự nhiên...

Nghe đến đây, gia đình cô Kiara dù rất lo lắng nhưng vẫn phải bật cười với nhau.

Trò chuyện với đài WSB-TV2, Kiara nói: "Cháu nhà tôi rất hoảng hốt, nó cứ nghĩ rằng mình đã gặp rắc rối lớn".

Theo ABC News, không hiểu chú nhóc 7 tuổi đã làm gì mà lại ngậm đuôi 1 bên AirPods vào miệng rồi nuốt chửng nó lúc nào không hay.

Thậm chí, cậu bé còn lo sợ nó sẽ tự động kết nối với điện thoại và phát nhạc bên trong bụng mình.

"Nó bảo tôi rằng: Mẹ, đừng để cái điện thoại ở gần con, nó sẽ tự động kết nối và phát nhạc đấy!", Kiara kể lại.

Có thể chị em sẽ thắc mắc, AirPods nuốt vào bụng rồi liệu có hỏng không?

Câu trả lời là KHÔNG! Năm ngoái, một anh chàng ở Đài Loan đã nuốt phải một chiếc AirPods trong lúc ngủ và cũng phải cho ra từ "cửa sau". Tuy nhiên, sau khi vệ sinh sạch sẽ, bên tai nghe đó vẫn hoạt động tốt!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-be-nhap-vien-vi-nuot-phai-tai-nghe-airpods-nghe-cach-xu-ly-cua-bac-si-ma-ai-cung-phi-cuoi-384937.html