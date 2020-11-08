Nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường, cô gái nhìn xuống thì phát hiện kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện cô gái trẻ phát hiện kẻ lạ đột nhập vào nhà trong đêm khuya và hành động kỳ dị của kẻ này khiến ai cũng bàng hoàng.

Theo đó, cô gái họ Triệu về nhà vào khoảng 12 giờ đêm, sau đó đi tắm rồi ngủ. Đến khoảng 2 giờ sáng, cô nghe có tiếng nói lạ trong nhà. Vì quá sợ hãi, cô gái không dám cử động, chỉ dám nằm im trên giường.

Nghe tiếng động lạ dưới gầm giường, cô gái phát hiện kẻ lạ đột nhập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau, trong phòng ngủ lại xuất hiện tiếng dịch chuyển. Vừa hoang mang vừa hiếu kỳ, cô Triệu đã bước xuống giường, bật đèn để tìm nguồn gốc tiếng động trên.

Ngay khi vừa nhìn xuống gầm giường, cô gái nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang trốn bên dưới. Theo lời kể của cô gái tại cơ quan điều tra, thời điểm đó kẻ này muốn kéo tay cô lại gần. Vì quá sợ hãi, cô Triệu hét lớn. Tiếng hét của nạn nhân khiến gã giật mình, chui ra khỏi gầm giường và bỏ chạy.

Trước khi bỏ chạy, gã còn nở nụ cười kỳ dị với cô Triệu. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là buổi chiều tên này còn quay lại nhưng bị bạn trai của nạn nhân bắt lại. Lúc này, gã thanh minh là đến đưa thư. Dù vậy, nạn nhân vẫn trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Khung cảnh trong nhà nạn nhân - Ảnh: Internet

Tại đồn cảnh sát, đối tượng khai mình họ Lý, mục đích vào nhà cô Triệu là để tìm bạn gái cũ. Tuy nhiên, trên thực tế mật khẩu cửa chỉ mình cô Triệu biết và gã đã suy luận dựa trên sinh nhật của nạn nhân.

Sau cùng, gã họ Lý đã bị tạm giam hành chính 7 ngày vì tội đột nhập nhà người khác trái phép. Được biết sự việc trên xảy ra vào tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-dong-la-luc-rang-sang-co-gai-nhin-xuong-gam-giuong-thi-phat-hien-dieu-kinh-hoang-385810.html