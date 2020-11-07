Trên đường về quê chờ sinh, thai phụ gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong. May mắn thai nhi trong bụng được mổ cứu kịp thời.

Sáng nay (7/11), tại thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 thai phụ tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh A. (31 tuổi, trú Cao Lộc, Lạng Sơn) chạy xe máy chở vợ là chị N. (25 tuổi, mang thai tuần thứ 37) trên quốc lộ 1 theo hướng từ Bắc Giang lên Lạng Sơn để về nhà chờ sinh.

Khi tới thị trấn Vôi, xe máy xảy ra va chạm với một ô tô khiến chị N. ngã ra đường. Ngay sau đó, nạn nhân được nhanh chóng đưa vào trung tâm y tế huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo thông tin một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Lạng Giang chia sẻ với báo chí, vào khoảng 7 giờ 35 phút cùng ngày, trung tâm có tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông.

Thai phụ gặp tai nạn thương tâm khi đang trên đường về quê chờ ngày sinh, thai nhi 37 tuần tuổi may mắn được cứu sống - Ảnh: Internet

Khi được đưa vào viện, người mẹ đã tử vong, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai. Cháu bé nặng 2,8kg, được đưa ra ngoài trong tình trạng không tự thở, tim đập rời rạc, da tái nhợt.

May mắn là sau khi cấp cứu được 5 phút, em bé hồng hào trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang để tiếp tục chăm sóc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng trên.

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