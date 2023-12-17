Nam ca sĩ đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu, tiết lộ khoảnh khắc gây sốc trước khi chết được ghi lại trên máy ảnh

Thế giới 17/12/2023 11:08

Nam ca sĩ trẻ người Brazil Pedro Henrique đột ngột qua đời vì cơn đau tim trong một sự kiện âm nhạc khiến người hâm mộ bàng hoàng.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ đưa tin, thế giới âm nhạc đang thương tiếc sự ra đi của Pedro Henrique, một ca sĩ người Brazil đã qua đời trên sân khấu trong buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp hôm thứ Tư.

Pedro Henrique, 30 tuổi, đang hát bài hát nổi tiếng "Vai Ser Tão Lindo" tại một sự kiện tôn giáo được phát sóng trực tuyến từ phòng hòa nhạc ở Feira de Santana, một thành phố ở phía đông bắc Brazil.

Nam ca sĩ đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu, tiết lộ khoảnh khắc gây sốc trước khi chết được ghi lại trên máy ảnh - Ảnh 1
Nam ca sĩ Pedro Henrique 

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc bi thảm cho thấy Pedro Henrique đang tương tác với khán giả khi anh đến gần phía trước sân khấu, nhưng đột ngột ngã quỵ khiến các thành viên ban nhạc và đám đông khán giả bàng hoàng.

Những người có mặt tại sự kiện đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ Pedro Henrique, anh được đưa đến một phòng khám gần đó và được thông báo là đã qua đời sau đó. 

Nam ca sĩ đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu, tiết lộ khoảnh khắc gây sốc trước khi chết được ghi lại trên máy ảnh - Ảnh 2
Hình ảnh Pedro Henrique ngã quỵ trên sân khấu được video ghi lại

Theo Radio 93, hãng thu âm Todah Music của Pedro Henrique xác nhận nguyên nhân cái chết là do một cơn đau tim nặng.

Todah Music viết trong một bài đăng trên Instagram: "Có những tình huống khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta không thể giải thích được. Pedro là chàng trai trẻ vui vẻ, người bạn của chúng ta. Anh còn là người chồng, người cha tận tâm, người con ngoan của gia đình. Thiên đường đang chào đón Pedro".

Pedro Henrique qua đời để lại vợ, Suilan Barreto, và con gái, Zoe, sinh ngày 19/10.

Nam ca sĩ đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu, tiết lộ khoảnh khắc gây sốc trước khi chết được ghi lại trên máy ảnh - Ảnh 3
 Pedro Henrique cùng vợ, Suilan Barreto, và con gái, Zoe, sinh ngày 19/10

Pedro Henrique đam mê âm nhạc từ năm 3 tuổi và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2015, khi anh tải một số bài hát lên kênh YouTube của mình.

Sau đó, anh tham gia một ban nhạc địa phương. Đến năm 2019, Pedro Henrique rời ban nhạc, quyết định theo đuổi sự nghiệp solo và phát hành đĩa đơn đầu tiên có tên "Não Falhou". 

Trước khi qua đời, Pedro Henrique có nhiều kế hoạch ấp ủ về việc cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới của mình, thế nhưng những dự định này của anh đã mãi mãi không thể thực hiện được. 

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