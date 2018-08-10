'Mẹ luôn ở trong trái tim con', câu nói của cậu bé 4 tuổi khiến hàng triệu người rung động

Để thuyết phục mẹ ở nhà một ngày với mình, cậu bé 4 tuổi đã dùng những câu nói hết sức cảm động khiến trái tim của người mẹ và cộng đồng mạng tan chảy.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé 4 tuổi cố gắng thuyết phục mẹ nghỉ làm ở nhà với mình một ngày.

Hình ảnh đôi mắt ngấn nước và cách cậu bé đặt tay lên trái tim ở cuối clip khiến nhiều người không khỏi cảm động, nhất là những bà mẹ có con nhỏ.

Theo thông tin từ Asia One, đoạn clip trên do chị Tea Kavarin (Thái Lan) quay lại và chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Đứa bé trong đoạn clip này là Kani (4 tuổi), con trai chị.

Mở đầu đoạn clip, Kani hỏi mẹ:

“Mẹ không thể nghỉ việc dù chỉ một ngày thôi sao?”.

“Mẹ phải đi làm, mẹ đâu thể nghỉ việc được”, chị Tea Kavarin trả lời.

Khi nghe mẹ không thể nghỉ làm, đôi mắt em bắt đầu ngập nước. Em cố thuyết phục mẹ: “Con không muốn mẹ đi làm”.

“Vậy ai sẽ đi làm?”, người mẹ hỏi ngược lại.

“Bố sẽ đi làm. Con ước mẹ sẽ ở nhà, ăn và ngủ với con”. Sau đó, cậu bé còn hứa với mẹ rằng em sẽ cố gắng làm việc khi lớn lên.

“Tại sao con muốn mẹ ở nhà và không đi đâu cả?”, người mẹ tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Bởi vì, bởi vì… trái tim con luôn ở bên mẹ”, vừa nói cậu bé vừa đưa tay đặt vào ngực mình.

Cậu bé 4 tuổi gây "bão" mạng xã hội nhiều ngày qua - Ảnh: Asia One

Bất ngờ và xúc động trước hành động của con trai, giọng người mẹ run run và hỏi lại con trai lần nữa: “Trái tim của ai vậy?”.

”Trái tim của con, trái tim của Kani”, Kani ngây thơ trả lời.

Chị Tea Kavarin hỏi tiếp: “Vậy trái tim mẹ nằm đâu?”.

Lúc này, cậu bé vừa khóc nức nở vừa đưa tay lên trái tim mình lần nữa và nói: “Trái tim của mẹ nằm trong trái tim con”.

Xúc động trước những lời nói của con trai, người mẹ đã khóc và hứa ngày hôm sau sẽ nghỉ làm và ở nhà với cậu bé. Điều này khiến Kani vô cùng hạnh phúc và lau vội nước mắt.

Chỉ sau vài ngày được đăng tải, đoạn clip đã gây "bão" mạng xã hội với gần 7 triệu lượt xem và hơn 160 nghìn lượt chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-luon-o-trong-trai-tim-con-cau-noi-cua-cau-be-4-tuoi-khien-hang-trieu-nguoi-rung-dong-293233.html