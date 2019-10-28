Trong lúc chụp ảnh tự sướng, thiếu nữ 16 tuổi không may ngã từ tầng 17 xuống đất tử vong. Vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Theo Gulf News, vào ngày 26/10 vừa qua, một thiếu nữ 16 tuổi đã rơi xuống đất tử vong khi cố gắng nhoài người ra ban công chụp ảnh tự sướng. Vụ tai nạn xảy ra tại một tòa cao ốc 36 tầng ở Dubai (UAE).

Hiện trường vụ việc thiếu nữ 16 tuổi tử vong vì mải chụp ảnh tự sướng - Ảnh: Gulf News

Cụ thể, theo thông tin từ cảnh sát Dubai, cô gái đứng trên chiếc ghế ở ban công và cố gắng chụp hình. Vì mất thăng bằng, cô đã ngã xuống đất tử vong. Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị gái của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, chứng kiến toàn bộ quá trình em gái ngã lầu tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh để tránh xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp có người tử vong vì cố gắng chụp ảnh tự sướng. Tháng 6 năm ngoái, một du khách Trung Quốc đã rơi xuống vách đá khi cố chụp ảnh selfie. Cụ thể, khi đến Indonesia du lịch, anh Liang Wanchang (46 tuổi) đã cố nhoài người ra vách đá để chụp hình. Ngay lúc đó, một cơn sóng lớn đánh vào khiến nạn nhân rơi khỏi vách đá dẫn đến tử vong.

Nam hành khách tử vong vì chụp ảnh selfie trên vách đá - Ảnh minh họa: Internet

Những vụ tai nạn thương tâm này là bài học đắt giá cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn nên đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Đừng vì một vài bức ảnh "sống ảo" mà đánh đổi bằng cả mạng sống.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-me-chup-anh-tu-suong-thieu-nu-16-tuoi-roi-tu-tang-17-xuong-dat-tu-vong-342479.html