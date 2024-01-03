Kết hôn nửa năm nhưng không được động phòng, chồng kiện vợ ra tòa và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 03/01/2024 15:37

Mặc dù đã kết hôn được nửa năm nhưng hai vợ chồng vẫn chưa động phòng, người chồng đành gửi đơn kiện ra tòa nhờ xét xử.

Một cặp đôi chưa nhận được giấy đăng ký kết hôn và thậm chí chưa động phòng sau nửa năm kết hôn. Trong lúc tức giận, người đàn ông đã đâm đơn kiện ra tòa đòi người phụ nữ phải trả lại toàn bộ tiền sính lễ. Theo QQ, vụ án này xảy ra tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.

Được biết, vào tháng 6/2019 Tôn và Trương (đều sinh năm 1985) gặp nhau qua mai mối. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai xác nhận quan hệ tình cảm. Đến tháng 5/2022, Tôn và Trương tổ chức đám cưới theo phong tục địa phương, vào ngày cưới, khi Tôn đến nhà Trương đón dâu đã đưa cho Trương 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). Sau đám cưới, Tôn và Trương vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

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 Kết hôn nửa năm nhưng vẫn chưa được động phòng, chồng kiện vợ ra tòa đòi tiền sính lễ - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tôn, trước khi hai người kết hôn, anh đã đưa cho phía nhà gái 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) tiền sính lễ cùng nhẫn vàng, vòng vàng và dây chuyền vàng. Sau đám cưới, hai người sống chung trên danh nghĩa vợ chồng cho đến tháng 9 cùng năm. Vậy nhưng trong suốt quá trình này, Tôn và Trương vẫn chưa động phòng.

Tôn cho rằng, việc Trương từ chối làm giấy đăng ký kết hôn và chung sống với mình đã gây tổn thất nặng nề cho danh tiếng, tài sản của bản thân nên đã kiện Trương và bố mẹ cô ra tòa. Trong đơn kiện, Tôn đề nghị Trương và bố mẹ cô phải trả lại số tiền sính lễ cùng trang sức chuẩn bị cho đám cưới. Tại phiên xét xử, tòa án yêu cầu Trương và bố mẹ cô phải trả lại số tiền sính lễ cùng trang sức đã nhận từ Tôn.

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Từ khóa:   đăng ký kết hôn tiền sính lễ cư dân mạng xứ Trung

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