Hé lộ nhan sắc bé gái được mệnh danh ‘xinh nhất Thái Lan’ sau 6 năm: Khuôn mặt khác lạ, nhiều người không nhận ra

Cách đây 6 năm, cô bé lai 5 tuổi người Thái Lan từng gây bão khắp châu Á nhờ vẻ ngoài xinh xắn. Bé gái này tên là Jenna Jirada Moran, được mệnh danh là bé gái “ xinh nhất Thái Lan” . Kể từ khi nổi tiếng, cô bé liên tục nhận được các lời mời quảng cáo từ các nhãn hiệu lớn.

Được biết, cô bé sinh năm 2009, là con lai người Mỹ và Thái Lan. Thời điểm đó, vẻ ngoài xinh xắn, sắc sảo như một cô công chúa của Jenna Jirada Moran khiến ai nấy đều mê mệt. Đặc biệt, đôi mắt to tròn long lanh càng khiến vẻ ngoài của cô bé trở nên hoàn hảo hơn.

... cao lớn phổng phao sau 6 năm nổi tiếng - Ảnh: Internet

Khuôn mặt của cô bé vẫn nổi bật với những đường nét thanh tú - Ảnh: Internet

Qua 6 năm, vẻ ngoài của Jenna đã thay đổi đáng kể nhưng cô bé vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Hiện tại, Jenna đã trở thành một thiếu nữ, không còn là cô bé ngây thơ năm nào. Dù khuôn mặt có nhiều thay đổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt của Jenna vẫn hút mắt người nhìn nhờ đôi mắt to tròn và sống mũi cao tít tắp. Ngoài khuôn mặt xinh xắn, bé gái 11 tuổi còn có đôi chân dài nuột nà.

Một số ý kiến cho rằng cô bé thay đổi quá nhiều khác hẳn khi còn nhỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cô bé có phần khác lạ so với hồi nhỏ, body cũng mũm mĩm hơn các bạn cùng trang lứa. Điều này gây ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của cô nàng mẫu nhí khi lên hình.