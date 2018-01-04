Ghét bệnh viện, bà mẹ tự sinh con trong nhà vệ sinh: Cư dân mạng chẳng biết nên khen hay nên chửi

Thế giới 04/01/2018 10:49

Từng có trải nghiệm xấu tại bệnh viện trong lần sinh con đầu tiên, người mẹ quyết định 'tự xử' trong nhà vệ sinh ở lần sinh nở thứ hai.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội trước câu chuyện người mẹ chọn cách tự sinh con ở nhà thay vì vào bệnh viện.

Người mẹ này là Marissa Heckel, sinh sống tại bang Ohio (Mỹ). Trên trang cá nhân, Marissa "khoe" bức ảnh chụp lại khoảnh khắc sau khi sinh con của mình ngay tại nhà và kêu gọi các bà mẹ hãy dũng cảm trải nghiệm cảm giác này.

Cụ thể, Marissa viết: “Tôi mong muốn các mẹ bầu có thể chào đón những em bé của họ theo cách họ muốn. Dù cho đó là sinh tại trạm y tế, sinh tại nhà cùng với nữ hộ sinh, tự sinh không có biện pháp hỗ trợ, hay là sinh tại bệnh viện đi chăng nữa.

Ghét bệnh viện, bà mẹ tự sinh con trong nhà vệ sinh: Cư dân mạng chẳng biết nên khen hay nên chửi - Ảnh 1
Khoảnh khắc thiêng liêng được bà mẹ trẻ chia sẻ - Ảnh: Huffington Post

Phụ nữ cần phải đấu tranh cho những điều họ muốn, không được phép để ai 'bắt nạt' họ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Tất cả những ca sinh nở đều tuyệt vời".

Chồng cô cũng thấu hiểu và ủng hộ lựa chọn của vợ mình. Tuy nhiên, chia sẻ của cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Một số người tỏ ra ngưỡng mộ, khâm phục vì cho rằng hành động của người mẹ trẻ này vô cùng dũng cảm.

“Người mẹ này thật may mắn, dũng cảm khi có thể tự sinh con ở nhà. Người chồng cũng rất tuyệt vời khi ủng hộ lựa chọn của cô”, M.N bình luận.

“Lần sau, tôi cũng sẽ thử tự mình sinh con tại nhà để thử cảm giác mới mẻ này. Những gì cô làm thật sự khiến tôi kinh ngạc và vô cùng ngưỡng mộ”, M.Y tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó có không ít ý kiến cho rằng hành vi của người mẹ này vô cùng nguy hiểm. Nó không chỉ gây hại đến sức khỏe sản phụ mà còn đe dọa tính mạng của đứa trẻ vì không có đầy đủ dụng cụ y tế để xử lý.

Ghét bệnh viện, bà mẹ tự sinh con trong nhà vệ sinh: Cư dân mạng chẳng biết nên khen hay nên chửi - Ảnh 2
Sinh con ở nhà có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và trẻ - Ảnh: Internet

“May cho cô gái này là cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Tôi khuyên các bà mẹ tuyệt đối đừng học theo kẻo mất cả mẹ lẫn con”, N.D nói.

“Sinh ở nhà chẳng may bị biến chứng sẽ gây nguy hiểm cho cả người mẹ và trẻ sơ sinh. Nhất là những bà mẹ có tiền sử bệnh tật, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh nở. Các mẹ đừng có dại mà học theo cách này”, C.H khuyên.

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