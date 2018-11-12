Chỉ vì đi học trễ hai phút, nam sinh bị giáo viên dùng liên tục 4 cây chổi đánh khiến em bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ thông tin một học sinh trung học bị giáo viên bạo hành đến nhập viện khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Chỉ vì đi học trễ hai phút, cậu bé bị giáo viên dùng 4 cây chổi đánh đập dã man - Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 8/11 cậu bé tên T.H (học sinh lớp 7) đến lớp trễ hai phút khiến giáo viên vô cùng tức giận. Giáo viên chủ nhiệm họ Lôi yêu cầu T.H đứng trước cửa lớp rồi dùng liên tục 4 cây chổi đánh vào lưng, đầu và chân em để trừng phạt. Sau khi 4 cây chổi bị gãy, ông ta bắt em đến văn phòng của trường để đứng. Mặc dù tại văn phòng có nhiều giáo viên khác nhưng không ai quan tâm đến T.H.

Cậu bé thường xuyên thều thào 'mẹ ơi con đau đầu quá' - Ảnh: Internet

Vì quá đau đớn nên em tự chạy đến phòng y tế. Ngay khi vừa đến nơi T.H đã gục ngã. Thấy vậy những giáo viên ở đó mới đưa cậu bé vào bệnh viện và thông báo với gia đình.

Chứng kiến những vết thương trên người em, ai nấy đều vô cùng xót xa. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, vết thương của nạn nhân khá nghiêm trọng, đặc biệt là hai vết thương trên đầu dài khoảng 3cm. Ở lưng và chân của em cũng có vô số vết bầm.

Ban đầu tại bệnh viện, cậu bé không thể nói được lời nào vì hoảng sợ. Phải mất một thời gian, T.H mới có thể bình tĩnh, kể lại sự việc với người nhà.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, công an tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã vào cuộc điều tra. Đây được xem là một trong những trường hợp bạo hành học sinh nghiêm trọng. Được biết hiện giáo viên này đã bị đình chỉ công tác và đang chờ bị xử lý.

Sau khi được đăng tải, vụ việc đã khiến cư dân mạng "dậy sóng". Mọi người tỏ ra tức giận và yêu cầu loại bỏ những giáo viên bạo lực như vậy ra khỏi nền giáo dục.

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