Danh tính người hùng dùng tay không cứu bé gái 3 tuổi mắc kẹt trên cửa sổ tầng 8 chung cư

Đứa bé đang chơi ở căn hộ tầng 8 trong lúc mẹ đi đến cửa hàng tạp hóa thì bị mắc kẹt trên cửa sổ khoảng 10 phút.

Mới đây, trên một cộng đồng mạng, một sự việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái bất ngờ được chia sẻ lại. Danh tính người hùng trong câu chuyện kỳ diệu này là anh Sabit Sontakbayev, người đàn ông đến từ Kazakhstan dùng tay không cứu một đứa trẻ 3 tuổi khi bị mắc kẹt trên của sổ tầng 8 chung cư. Người đàn ông giải cứu bé gái 3 tuổi mắc kẹt trên cửa sổ tầng 8 chung cư - Ảnh: e2w Vào thời điểm đó, Sabit đang trên đường đi làm cùng một người bạn thì nhìn thấy một bé gái mắc kẹt trên bức tường ngoài của căn hộ trên tầng 8 của một chung cư ở thủ đô Nur-Sultan.

Đứa trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm có thể mất mạng khi đang chơi ở cửa sổ trong lúc mẹ của cô bé đi đến cửa hàng tạp hóa. Đứa trẻ đã bị dính kẹt trên cửa sổ khoảng 10 phút. Thấy vậy, Sabit ngay lập tức chạy vào tòa nhà chung cư và đi lên tầng 7. May mắn thay, cư dân tầng 7 đã kịp thời mở cửa, Sabit vào trong vươn tay ra ngoài và đã tóm được chân đứa trẻ.

Cộng đồng mạng cảm phục người hùng mưu trí, nhanh nhẹn giải cứu bé gái trong tình huống nguy cấp - Ảnh: e2w Được biết lúc đó đứa trẻ đã an toàn rơi vào vòng tay của Sabit. Cả hai an toàn, không bị thương gì. Đoạn video về khoảnh khắc giải cứu kỳ diệu đã lan truyền trên mạng xã hội và mọi người ca ngợi Sabit vì hành động dũng cảm của anh. Sabit trở thành 'anh hùng' nhưng cho biết: "Ngay lúc nhìn thấy một đứa trẻ gặp nguy hiểm, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải giúp đỡ nhanh chóng, vô điều kiện". Sabit được chính quyền địa phương tặng huy hiệu cũng như một căn hộ ba phòng ngủ và một chiếc TV mới - Ảnh: Instagram 'altay_kulginov_official' Khi biết tin, Thị trưởng Nur-Sultan Altai Kulginov và Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Kinh tế Kulsimbayev đã ca ngợi Sabit và tặng anh huy hiệu cũng như một căn hộ ba phòng ngủ và một chiếc TV mới để ghi nhận lòng dũng cảm của anh. Được biết, Sabit sống một mình ở Nur-Sultan, làm công nhân xây dựng và gửi tiền về cho gia đình sống ở nơi khác. Với món quà của Thị trưởng, gia đình của Sabit có thể chuyển đến sống cùng anh.

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