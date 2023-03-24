Vị hôn thê của anh Tôn cho biết, vào ngày 14/03, trong lúc họ đang chụp ảnh tại Phú Dương, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc thì thợ trang điểm của họ nhìn thấy một người đang vùng vẫy dưới nước ở gần đó.

Một người đàn ông họ Tôn ở Trung Quốc đang chụp ảnh cưới cùng vị hôn thê của mình bỗng nhiên trở thành anh hùng sau khi cứu thành công bé gái rơi xuống nước.

Chị Tôn nói: "Chồng chưa cưới của tôi cứ thế mà nhảy xuống nước. Anh không suy nghĩ gì nhiều cả, lúc đó chỉ muốn cứu người đang chết đuối mà thôi. Thật ra anh ấy bơi không giỏi và lâu lắm rồi chưa bơi lại."

Anh Tôn ngay lập tức bảo vợ chưa cưới và thợ chụp ảnh đến cứu đứa bé.

Khi chồng chưa cưới va anh thợ chụp ảnh đến chỗ bé gái, bé gái đang nổi trên mặt nước.

Anh Tôn đã cởi bỏ chiếc áo vest lúc lao xuống nước, còn anh thợ chụp ảnh cũng bỏ hết đạo cụ trước khi nhảy xuống. Hai người mất khoảng 2-3 phút để đưa bé gái lên bờ.

Trong lúc đó, cô Tôn lập tức gọi cho cảnh sát báo cáo sự việc. Sau vài phút, bé gái tỉnh lại và được cảnh sát đưa đến bệnh viện.

Bé gái ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện

Chồng chưa cưới của cô sau đó đã đến studio thay một bộ trang phục khác và tiếp tục buổi chụp hình.

Cô Tôn cũng cho biết, bố của bé gái cũng đã gọi điện đến cho anh Tôn để bày tỏ lòng biết ơn.

Cô Tôn nói với người bố rằng không cần cảm ơn họ, đây chỉ là chuyện nhỏ nên làm mà thôi. Cả cô, chồng cô và anh thợ chụp ảnh đều cảm thấy nhẹ nhõm khi biết bé gái đã bình an vô sự.

Một vài cư dân mạng đã bình luận:

"Chú rể quả là một người tốt và chính trực. Cô dâu cưới đúng người rồi."

"Đúng là anh chàng đẹp trai nhất thế giới mà!"

"Chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc và có cuộc sống hôn nhân thật hòa thuận nhé."

Hai năm trước, một chú rể khác cũng từng gây sốc cộng đồng mạng Trung Quốc vì sự tử tế và tấm lòng của mình.

Lúc anh và vợ chưa cưới chụp ảnh trước trạm cứu hỏa nơi anh làm việc ở tỉnh Sơn Đông, miền đồng Trung Quốc thì nghe thấy tiếng chuông báo động. Trước khi cô dâu và thợ chụp ảnh kịp phản ứng, anh chàng này đã chạy đến xe cứu hỏa rồi đến hiện trường. Sau đó anh mới quay lại và tiếp tục buổi chụp ảnh của mình.

Theo SCMP