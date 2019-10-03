Khi kiểm tra lại đống ảnh chụp căn nhà, người đàn ông tá hỏa vì bị lộ ảnh giường chiếu. Bức ảnh lập tức bị gỡ xuống nhưng người chủ vẫn bị một phen muối mặt.

Cộng đồng mạng đang lan truyền sự cố lộ ảnh giường chiếu hy hữu của một người đàn ông sống tại thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ.

Ông Miguel Calvo là một nhân viên của công ty bất động sản Benchmark Realty. Mới đây, ông Miguel muốn bán căn nhà mình đang ở nên quyết định chụp lại ảnh những phần của căn nhà để đăng tải lên trang web mua bán bất động sản.

Tất cả có 31 hình ảnh bao gồm phòng khách, nhà bếp, hồ bơi và 4 phòng ngủ. Ngôi nhà rộng gần 2.700 m2, được rao bán với giá 399.000 USD (hơn 9,2 tỷ đồng) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư.

Thế nhưng không hiểu sao những hình ảnh chụp nhà của ông Miguel lại được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán vô cùng xôn xao. Khi kiểm tra lại đống ảnh chụp, người đàn ông tá hỏa vì trong đó có cả ảnh giường chiếu của chính mình, theo Mirror.

Đăng ảnh bán nhà, người đàn ông tá hỏa vì lộ ảnh giường chiếu - Ảnh: Mirror

Đó là một bức ảnh chụp phản chiếu qua gương treo tường, cho thấy ông Miguel đang làm "chuyện ấy" với một người phụ nữ bên cạnh giường. Ông Miguel lập tức gỡ bức ảnh nhạy cảm khỏi trang web. Tuy nhiên vì đã có quá nhiều người biết chuyện nên người đàn ông vẫn bị một phen muối mặt. Chủ nhân căn nhà thừa nhận người đàn ông trong ảnh là mình nhưng từ chối tiết lộ danh tính người phụ nữ. Ông cũng không nói rõ việc để lộ ảnh nóng là cố tình hay vô ý.

Tuy bức ảnh đã được gỡ xuống nhưng nhiều cư dân mạng đã kịp chụp lại và bày tỏ sự phẫn nộ trước cách kiểm duyệt dễ dãi, lỏng lẻo của trang web bất động sản.

Sau vụ việc, giám đốc công ty bất động sản đã thành lập một quy trình điều tra để xác định và xử lý sai phạm, đồng thời cam kết không để xảy ra tình huống tương tự.

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